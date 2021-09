Ile Maurice: Global Business - Lighthouse Capital rachète quatre centres commerciaux en France pour Rs 15,5 Mds

D'une superficie de 28 301m2, avec 85 boutiques et 12 restaurants, le centre commercial Rivetoile change de mains. En effet, ce complexe phare de Strasbourg inauguré en octobre 2008 a été cédé à Lighthouse Capital Ltd. Détenu par la société d'investissement néerlandaise Wereldhave depuis 2014, ce mall affichait au 31 décembre 2020, un taux de fréquentation de 95,9 % et dégageait des revenus opérationnels nets de 5,6 millions d'euros. Selon la cautionary announcement émise par la société le 27 juillet 2021, Rivertoile cherchait preneur à 84,2 millions d'euros.

Trois autres complexes - Docks Vauban au Havre, Docks 76 et le Saint-Sever à Rouen - qui faisaient partie de la transaction sont tombés dans l'escarcelle de Lighthouse Capital. Ils disposent de superficies respectives de 47 292m2, 37 009m2 et 34 781m2 ; et des taux de fréquentation supérieurs à 90 %. Alors que Dock Vauban était mis en vente à 55,9 millions d'euros, les deux autres ont été négociés à 77,2 millions d'euros et 87,5 millions d'euros respectivement. On relève dans la foulée que ces trois complexes ont réalisé des revenus opérationnels de 3,9 millions d'euros à 6,4 millions d'euros au 31 décembre 2020. D'ailleurs, les chiffres fournis dans les documents techniques démontrent que les quatre centres commerciaux avaient un chiffre d'affaires combiné de 21,7 millions d'euros.

Quid de la démarche stratégique de Lighthouse Capital en reprenant ces quatre complexes commerciaux en France ? Selon le nouvel acquéreur, l'acquisition s'inscrit dans sa politique d'investissements visant à injecter des capitaux dans des shopping centres européens ayant de forts taux de rendement générés par la qualité de leurs locataires et offrant des opportunités de gestion attractive d'actifs. La cautionary announcement précise que la société considère que ce portefeuille d'investissement comprend des «defensive retail shopping centres in catchment areas with strong economic fundamentals» et que «each of the properties has strong grocery anchors, with attractive convenience, fashion and entertainment offerings». À terme, Lighthouse Capital s'attend à un taux de rémunération de 8,1 % au 31 décembre 2022.

Doublement coté sur le marché officiel de la Bourse de Maurice et la Johannesburg Stock Exchange, Lighthouse Capital a recouru à l'émission et la cotation de 320 987 654 titres ordinaires à travers un placement privé pour financer cette acquisition. Initialement, la société offshore a souhaité participer au portefeuille d'investissement, la différence revenant à Resilient REIT Ltd, une entité sud-africaine qui veut être un actionnaire de Lighthouse Capital Ltd.

Qu'en est-il de l'identité du repreneur ? Lighthouse Capital Ltd est décrite comme une public company limited by shares. Incorporée à Maurice le 14 août 2014, elle détient un permis de global business émis par la Financial Services Commission (FSC). Son site Internet souligne qu'elle a investi dans des sociétés immobilières cotées dans diverses juridictions, dont le Canada, l'Australie, l'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour. Le comité de direction aligne dix directeurs, qui sont Mark Olivier, comme Chairman du board, Justin Miller, Chief Executive Officer (CEO), Nina Kretzmann, Chief Operating Officer (COO), et Kobus van Biljon, Chief Financial Officer (CFO). Les six autres directeurs sont Anthony Doublet, Karen Bodenstein, Desmond de Beer, Stephen Paris, Barry Stuhler et Stuart Bird.

La société compte trois directeurs mauriciens, nommément le Britannique Mark Olivier, nommé depuis le 28 juin 2016 et basé à Maurice. Il est depuis 25 ans dans la gestion des dettes et propriétés, la corporate finance et le conseil économique de compagnies en Angleterre. Il a été manager de KPMG Londres et préside Trellidor, une société spécialisée en sécurité en Afrique du Sud. Le CEO Justin Muller, né en Afrique du Sud, est basé au bureau aux Pays-Bas depuis le 13 juillet 2021. Après avoir été Real Estate Credit Analyst et Real Estate Structured FinanceTransactor, il a rejoint Resilient REIT Limited en 2013 avant d'intégrer Lighthouse Capital comme chef des transactions en 2017.

La COO Nina Kretzmann, d'origine sud-africaine, à Maurice depuis le 5 février 2021, est membre de la Law Society of South Africa, diplômée en droit de l'université de Stellenbosch, avec 18 ans d'expérience en corporate law and corporate finance. Le CFO Jacobus van Biljon, un Sud-Africain posté aux Pays-Bas, a été nommé le 16 août 2017 à Lighthouse Capital. Il a débuté à KPMG Johannesburg avant de rejoindre les secteurs bancaire et immobilier en 2003 et bouger à New-York en 2006 comme conseiller et consultant. En mars 2015, il a intégré Resilient Africa au Nigeria comme CFO.