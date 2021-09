Afrique: Sécurité routière - Le Sénégal et l'UE en croisade contre les accidents mortels

Face à la recrudescence des accidents mortels sur les routes sénégalaises, un projet « Transport Sénégal » a été mis sur pied dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne (Ue). Il vise à sensibiliser les usagers de la route à adopter un comportement plus responsable pour éviter au maximum les drames sur les routes.

Les chiffres font froid dans le dos. Plusieurs dizaines de Sénégalais perdent la vie chaque année dans des accidents de la route. Face à cela, un certain nombre de campagnes et d'actions sont mises en œuvre en vue de juguler ce phénomène. C'est le cas du lancement du projet « Transport Sénégal ». Fruit de la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal, il vise notamment à sensibiliser les usagers de la route à « adopter un comportement plus responsable ».

A noter d'emblée que ledit projet vise à apporter des solutions à l'insécurité routière, à la surcharge à l'essieu, à la pollution de l'air due au trafic et à la prise en compte des aspects genre et emploi dans le domaine des transports terrestres.

L'objectif est de contribuer au changement de comportements des usagers de la route et de la population sénégalaise.

Dans le secteur de la sécurité routière, les deux principaux objectifs sont le changement de comportement des usagers de la route et le renforcement des connaissances du code de la route.

Pour ce qui est de la charge à l'essieu, le principal objectif est d'appuyer l'État sénégalais en mettant en œuvre une action de plaidoyer auprès du grand public pour l'application du Règlement 14 de l'Uemoa.

Il est donc attendu de ce projet « un changement de comportement des usagers de la route incluant les conducteurs privés et professionnels face à l'insécurité routière, la diminution voire l'éradication de la surcharge à l'essieu, la baisse de la pollution de l'air due au transport terrestre et la prise en compte des aspects genre et emploi dans le secteur des transports terrestres ».