Afrique: Contre les Eperviers du Togo, les Lions étaient à 70 pour cent de leur potentiel (technicien)

Dakar — L'équipe du Sénégal qui a battu 2-0 celle du Togo mercredi en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a joué à "70 pour cent de son potentiel", estime le technicien sénégalais Mame Moussa Cissé.

"On peut estimer que les Lions ont joué à 70 pour cent de leur potentiel et ils ont connu des problèmes de circulation et de vitesse en première période", a analysé l'entraîneur de la sélection féminine seniors, parlant de la performance des Lions au cours de cette rencontre jouée au stade Lat-Dior de Thiès.au sujet de

"En deuxième période, on a vu une bien meilleure équipe du Sénégal, avec une meilleure circulation du ballon et des actions plus abouties", a relevé le technicien, selon qui le plus important était de gagner la rencontre.

"Il fallait absolument gagner parce que c'était difficile avec une équipe bien regroupée derrière et qui laissait peu d'espace", a-t-il rappelé dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, les prochaines sorties seront encore plus ardues, mais la victoire contre le Togo, comme entrée en matière, fait du bien à l'équipe, compte notamment tenu des conditions difficiles de jeu liées à la chaleur.

"En deuxième période, quand les Lions ont décidé d'asseoir le jeu, on a vu de belles séquences", a-t-il signalé, disant s'attendre à de meilleurs rendus lors des prochaines sorties des Lions.

Interrogé sur la prestation de Pape Matar Sarr, qui a joué pour la première fois avec les Lions comme milieu excentré, Mame Moussa Cissé rappelle que malgré cette nouveauté, il a su se créer des occasions.

"Mais par précipitation, il a tiré par deux fois hors du cadre, mais il a réussi à bien se placer au bon endroit", a-t-il insisté, expliquant que c'est l'envie de bien faire qui lui a joué des tours.

"C'est un très jeune footballeur et il aura encore des déchets, mais il faudra savoir être patient avec lui", a suggéré le technicien, au sujet du jeune milieu du FC Metz transféré à Tottenham (élite anglaise). Le club anglais a accepté de le prêter aux Grenats pour la saison en cours.

L'équipe du Sénégal, après son entrée en matière victorieuse contre le Congo, ira affronter ce mardi le Congo à Brazzaville pour le compte de la 2-ème journée des éliminatoires de Qatar 2022.