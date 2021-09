Afrique: Tourisme/Commission africaine de l'OMT - Le leadership de la Côte d'Ivoire réaffirmé au Cap-Vert !

Le jeudi 2 septembre, à la faveur de la 64eme réunion de la CAF/OMT qui se tient jusqu'à ce 4 septembre, au Cap-Vert, le Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs a été porté à la tête de l'instance dirigeante du tourisme africain.

Monsieur Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, a été élu, à l'unanimité par les Etats-membres du Continent, président du Comité exécutif de la section africaine de l'Organisation Mondiale du Tourisme. En effet, l'île de Sal au Cap-Vert, a abrité du 2 au 4 septembre, la 64èmeRéunion élective de la Commission régionale Africaine de l'Organisation Mondiale du Tourisme (CAF/OMT), et la 2emeédition du Forum mondial de l'OMT sur l'investissement touristique en Afrique.

Marquée, dès son entame, par l'élection du ministre Siandou Fofana, en qualité de président du Comité Exécutif de l'instance continentale, en présence du Secrétaire général de l'OMT, ZurabPololikashvili, la cérémonie d'ouverture était présidée par le Président de la République du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca.

Un autre laurier glané par le pilote et maître d'œuvre de « Sublime Côte d"Ivoire », la stratégie nationale de développement touristique (2018/2025) qui n'a de cesse d'être adoubée par le gotha panafricain et mondial du tourisme. Par sa pertinence et son adaptabilité aux exigences des nouveaux paradigmes qu'impose la crise pandémique de la Covid-19. Aussi au sortir de cette élection, le nouveau « patron » du tourisme africain a-t-il déclaré qu'elle émane du leadership de SEM Alassane Ouattara qui œuvre au développement du pays et au repositionnement de la destination ivoirienne sur la scène internationale, avant de lui exprimer sa reconnaissance. « J'ai l'insigne honneur d'être porté à la tête du Comité exécutif de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation Mondiale du Tourisme (CAF/OMT) par mes pairs. Cet honneur fait à notre pays, lors de la 64ème Réunion de notre organisation continentale au Cap Vert, me fait obligation de témoigner ma gratitude et celle de tout l'écosystème touristique ivoirien, au Président Alassane Ouattara et au Gouvernement pour la confiance renouvelée en ma modeste personne et à la pertinence de la stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire », a déclaré M. Siandou Fofana.

Car, faut-il le rappeler, Siandou Fofana, déjà élu en 2019, au Conseil exécutif de l'OMT, lors de la 23ème Assemblée Générale de l'Organisation, à Saint-Pétersbourg en Russie, avait, été, en outre, élu, en 2020, en qualité de président de la Commission de validation des membres affiliés de l'instance mondiale, en plus d'avoir obtenu la tenue en terre ivoirienne de la Journée Mondiale du Tourisme (JMT 2021) sur le sol ivoirien.

Bien plus, en marge de cette 64ème Réunion, la 2ème édition du Forum sur l'investissement touristique en Afrique sur l'île de Sal, notons-le, avait été portée sur les fonts baptismaux en février 2020 à Abidjan, à l'initiative du ministre ivoirien avec l'onction du Secrétaire général de l'OMT.

Il importe de préciser que cette élection intervient alors que la Côte d'Ivoire abritera les festivités officielles, au plan international, de la Journée Mondiale du Tourisme (JMT), le 27 septembre prochain autour du thème « le tourisme pour un développement inclusif ». Et apparaît, à maints égards, comme le gage d'une confiance renouvelée à la politique hardie pour un développement inclusif de la Côte d'Ivoire, sous le leadership de SEM Alassane Ouattara. Avec comme l'un des piliers essentiels, l'industrie touristique. Et, à juste titre, afin de promouvoir le potentiel riche et diversifié de son écosystème au profit d'un développement territorial harmonieux, cette célébration de la JMT en terre ivoirienne est précédée d'une Quinzaine touristique qui se déroulera du 7 au 22 septembre, à travers sept (7) circuits qui quadrilleront tout le territoire national.

Pour en revenir à la Réunion de la CAF/OMT, il sied de rappeler qu'elle a été ponctuée de deux ateliers dédiés aux thèmes "innovation et marketing numérique : moteurs de l'innovation et de l'analyse pour accélérer la croissance du tourisme" et "Préparation à l'investissement des entreprises africaines". Avec pour principaux objectifs, la promotion des investissements pour le développement et la valorisation du tourisme en Afrique, la création d'une image positive de l'Afrique en tant que destination touristique globale et une plus grande intégration africaine, à travers le tourisme

Le Premier ministre de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, préside le 2e Forum sur l'investissement touristique en Afrique, ouvert le vendredi et qui prend fin ce samedi 4 septembre.

Dircom Ministère du Tourisme et des Loisirs