Afrique: Zeinabou Diallo fabrique du chocolat en Guinée

La jeune femme a créé une petite usine de transformation de cacao en chocolat. Elle fait aussi des produits cosmétiques, comme les crèmes pour la peau.

Zeinabou s'est spécialisée dans la mise en valeur du cacao guinéen produit en quantité, mais dont la transformation en produits finis reste difficile :

"Après mon Master 2 sur le cacao et l'obtention de mon diplôme de spécialiste du cacao, je suis rentrée en Guinée fin 2018 avec un projet de recherche. Je me suis penchée sur tous les paramètres de transformation du cacao : les producteurs, les variétés utilisées dans les champs, la superficie des productions etc. Ceci m'as permis de comprendre ce qui existe comme variétés de cacao."

Des emplois pour les jeunes

La jeune entrepreneure a crée des emplois pour une dizaine de personnes, en majorité des femmes. Dans l'usine, chaque employé suit le processus de transformation du cacao. Mariam Kesso Barry surveille par exemple le démêlage des graines avant de les envoyer dans la machine :

"Quand on obtient les grains de cacao, on les met au soleil. Il y a une machine qui sert à faire la trifurcation. Après, nous enlevons les cailloux et le sable. Nous séparons les grains que nous mettons dans les sacs. C'est ce que les gens mangent. Le reste, on le met dans la machine pour extraire le beurre de cacao et la poudre de cacao."

Manque d'électricité

L'unité de transformation de Zeinabou est située dans le quartier Sonfonia dans la haute banlieue de Conakry. A l'intérieur de l'usine, les travailleurs font de leur mieux pour faire fonctionner les machines. Mamadou Samba Balde, le technicien principal, explique que la faible intensité de courant électrique et les coupures rendent le travail difficile :

"Parfois la tension du courant est très faible. Les machines ne fonctionnent pas. Cela peut vite détruire les machines. Nous avons vraiment besoin d'un courant de qualité pour faire fonctionner l'usine"

Clientèle étrangère

Pour mieux promouvoir son chocolat et les crèmes cosmétiques, Zeinabou Diallo a mis en place une plateforme de communication sur les réseaux sociaux. Cela permet aux Guinéens vivant au pays et à la diaspora Guinéenne de découvrir les produits faits par la jeune entrepreneure, et lancer leurs commandes en ligne.

Fatoumata Kaba vit en Suède. En vacances à Conakry, Fatoumata est passée faire un tour dans la boutique de Zeinabou. Elle est heureuse de découvrir des produits 100% bio :

"Cela fait longtemps que je suis Zeinabou, je trouve qu'elle fait du bon boulot et j'espère que cela va continuer. Je suis venu pour essayer un peu les produits qu'elle a dans sa boutique. Je suis vraiment contente qu'on ait quelqu'un qui essaye des choses de ce genre. Je viens d'acheter du beurre de cacao - deux grands formats et un petit format - pour la peau. Je reviendrai certainenement."

L'ambition de la jeune entrepreneure Zeinabou est de créer une structure plus grande avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Car selon elle, la Guinée manque d'expertise pour promouvoir le secteur de cacao :

"On a besoin d'autres financements et d'autres accompagnements pour agrandir notre entreprise. Nous avons besoin de matériels pour la transformation du chocolat ou tout ce qui est du cacao car cela manque en Guinée. Nous avons un problème d'équipements et d'expertise. Il faut tout faire venir de l'éxtérieur, et cela coûte très cher."

Dans l'usine, Zeinabou Diallo nous montre les différentes étapes de la préparation d'un chocolat au lait :

"On est en train de faire la production du chocolat au lait ici. Les composants sont le lait, le sucre et le cacao. Ici, c'est la machine qui permet de faire la poudre. Là, c'est le concassage. Cette machine permet de sortir la poudre. L'autre machine permet de faire tout ce qui est pâte. Quand on obtient la pâte, il faut la mettre dans la machine pour presser et sortir l'huile de cacao."

Zeinabou Diallo a reçu plusieurs prix pour l'encourager à continuer à promouvoir le cacao guinéen. Aujourd'hui, elle encadre des groupes de femmes productrices en région forestière, dans le sud de la Guinée, afin d'améliorer leurs rendements.