Afrique de l'Ouest: UEMOA - Dakar lève 55 milliards F CFA sur le marché régional

L'Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a levé vendredi 55 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics de l'UMOA, au terme d'une émission par adjudication d'obligations assimilables du Trésor de maturité 5 et 7 ans, a-t-on appris du ministère des Finances et du Budget.

"Cette intervention, qui s'inscrit dans le cadre des Obligations de relance (ODR), a été réalisée avec la collaboration de l'Agence UMOA-Titres et de la BCEAO", la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, indique un communiqué.

Il précise que "les montants proposés représentent près de 600% du montant recherché ».

De même, signale le ministère des Finances et du Budget, les taux obtenus sont en baisse par rapport aux précédentes émissions pour lesquelles nous avions des taux de 5,5% et 5,97%, respectivement pour 5 ans et 7 ans. Aps