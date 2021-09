Congo-Brazzaville: Plaidoyer pour le financement de la vaccination - Le PEV sollicite l'accompagnement des OSC dans la lutte contre la polio.

Le vœu a été exprimé le 3 septembre, à Kinshasa, au cours d'un briefing organisé par Village Reach à l'intention des membres des organisations de la société civile.

La rencontre s'est justifiée par le fait que de plus en plus, les bailleurs qui assurent le financement des actions vaccinales se retirent. Or pour maintenir les acquis de vaccination contre la polio qui est en phase d'éradication, le financement de la part des autorités congolaises est une nécessité.

C'est dans cette optique que les organisateurs de la rencontre ont rappelé aux organisations de la socité civile (OSC) leur rôle majeur dans le plaidoyer auprès des décideurs pour le financement des activités vaccinales contre la polio.

Après avoir présenté le Programme élargi de vaccination (PEV), sa mission et ses stratégies dans la lutte contre les épidémies, le coordonnateur provincial du PEV Kinshasa, le Dr Eddy Makengo, a souligné l'importance de cette rencontre. " Nous avons réuni les organisations de la société civile pour nous aider et aider la population congolaise dans le plaidoyer auprès des autorités par rapport au plan de transition sur la vaccination contre la poliomyélite", a-t-il fait savoir. Etant donné qu'il y a baisse de financement de la part des bailleurs de fonds, a-t-il renchéri, il est nécessaire que les autorités congolaises prennent le relais pour assurer le financement des activités vaccinales.

Pour sa part, Toko Carla, chargée de communication et plaidoyer du "Village Reach", a précisé que cette rencontre avait pour objectif d' inviter les OSC à accompagner le PEV dans le plaidoyer pour la mobilisation du financement en faveur de la vaccination contre la polio."L'objet de notre rencontre est de rappeler aux OSC l'engagement pris par la province de Kinshasa et voir comment, ensemble, nous allons mener les actions de plaidoyer pour justement aboutir à l'élaboration d'un édit budgétaire", a souligné la chargée de communication et de plaidoyer de " Village Reach".

A l'issue de cette rencontre, les participants se sont dits disposés à accompagner le PEV dans cette démarche.

Il sied de rappeler que " Village Reach " est une structure partenaire du ministère de Santé publique, Hygiène et Prévention. C'est depuis 2015 qu'elle appuie le PEV dans plusieurs actions de vaccination, notamment la chaîne d'approvisionnement et la distribution des vaccins dans les lieux d'accès difficiles.