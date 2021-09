Ile Maurice: Mariage 'hors-norme' à Petit Raffray - La police enquête pour déterminer s'il y a eu violation du Quarantine Act

Le mariage d'un policier, qui a eu lieu durant le week-end écoulé sous une immense marquise à Petit Raffray du côté d'Union Daruty, et qui s'est prolongé jusqu'à lundi soir, avec un orchestre jouant en live, a incommodé bon nombre d'habitants de l'endroit.

Et ceci non seulement en raison du fait que la musique jouait à tue-tête et que la fête a duré jusqu'à une heure et demi du matin mais aussi à cause du non-respect du protocole sanitaire interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes.

Or, dans ce cas-là, selon les résidents excédés par ce qu'ils qualifient «d'attitude de deux poids, deux mesures», il y aurait eu plus de 200 invités dont de nombreux policiers présents, qui auraient même fait deux rangées de haie d'honneur aux mariés. En sus de la marquise pour la famille des mariés et leurs invités, une autre tente avait été érigée et faisait office de cuisine.

Selon nos informations, l'évènement a obtenu l'autorisation de la police et le parking, qui avait été préalablement nettoyé à la pelleteuse, était même contrôlé par des policiers. Nous apprenons que la police aurait donné son autorisation pour que ce mariage ait lieu.

Le fait que des habitants se soient plaints auprès de l'express et que l'information ait été rendue publique, a fait le buzz et cela a agacé certains hauts gradés de la force policière.

Si une première sollicitation auprès la cellule de communication de la police aux Casernes centrales est restée lettre morte en début de semaine, la seconde en fin de semaine, a permis à l'inspecteur Shiva Coothen de préciser qu'une enquête est en cours. «Peu importe la grandeur de la marquise, il se peut qu'il n'y avait qu'une cinquantaine de personnes, comme le stipulent les règlements établis par la Quarantine Act. L'enquête l'établira.»