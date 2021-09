Madagascar: Projet Volobe Amont - Mise en œuvre sollicitée par les natifs des régions bénéficiaires

Point de presse organisé hier par les natifs des régions Atsinanana, Alaotra Mangoro et Analanjirofo, résidant à Antananarivo.

Une production d'énergie électrique propre et accessible sur tous les plans pour la majorité de la population malgache. Tel est le défi évoqué par les natifs des régions Atsinanana, Alaotra Mangoro et Analanjirofo, composant la province de Toamasina.

Lors d'une rencontre avec les médias, hier à Antsahavola, ils ont soutenu l'importance du Projet Volobe Amont. « Nous avons appris que la production d'électricité dans le cadre de ce projet atteindra, à terme, 750gWh/an, soit l'équivalent de la moitié de la consommation actuelle de Madagascar.

Le projet présenterait également une compatibilité avec le plan Mecie et contribuerait à l'amélioration des conditions de vie de la population locale en priorité, la promotion du partenariat public-privé, la création d'emplois dynamiques, l'accès à une éducation et à une santé de meilleure qualité, l'installation des industries de transformation et de production alimentaires, etc.

Si ces informations sont exactes et sincères, nous, natifs des trois régions composant la province de Toamasina, sollicitons le président Andry Rajoelina d'œuvrer pleinement à l'accélération du démarrage du projet et de faire en sorte que les retombées de celui-ci profitent prioritairement à la province de Toamasina en général et à la localité d'implantation, en particulier », ont-ils déclaré.

Certes, la population du littoral Est, tout comme l'ensemble des clients de la Jirama, compte sur ce projet pour résoudre une bonne fois pour toutes le problème d'électricité à Madagascar. Une solution qui, selon les économistes, sera très favorable à l'industrialisation du pays.