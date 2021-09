Madagascar: Séquelles Covid-19 - La CNAPS aide les chômeurs

La CNaPS dénombre parmi ses adhérents seize mille chômeurs à cause de la crise sanitaire. Elle fournit à présent une aide non remboursable de cent soixante quinze mille ariary pour chacun.

Seize mille adhérents de la caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) subissent de plein fouet les séquelles de la crise sanitaire. Leurs entreprises, issues de différents secteurs d'activité, se trouvent toujours en difficulté et ne sont pas en mesure de les réintégrer. À cause de la Covid-19, elles ont été plongées dans un gouffre financier et obligées d'envoyer des milliers d'employés au chômage technique, voire les licencier.

Les travailleurs affiliés devenus chômeurs bénéficieront alors d'un soutien financier. Chacun d'eux recevra une aide ponctuelle et non remboursable de cent soixante quinze mille ariary. La campagne a été ouverte depuis mercredi et prendra fin le 31 octobre, d'après les informations recueillies.

L'objectif consiste à les soutenir pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation de précarité en raison de leur perte d'emplois. Leur aide sera accompagnée d'un programme de formation, visant surtout leur réinsertion professionnelle.

Déclaration

« Les bénéficiaires doivent faire l'objet d'une déclaration nominative des salaires et de paiement de cotisations du troisième trimestre et du quatrième trimestre de l'année 2020, et d'un avis de débauchage entre le 1 janvier et 31 août 2021 inclus, sans avoir été réembauchés ailleurs », souligne Yvan Rakotomalala, directeur des actions et sensibilisations sociétales.

Les travailleurs en chômage technique ou ayant travaillé à temps partiel durant la période mentionnée sont exclus. Pour pouvoir toucher l'allocation, les seize mille concernés sont censés s'inscrire en ligne. Ils peuvent également se présenter aux différentes agences réparties sur toute l'Île.

« Un montant de deux milliards huit cents millions d'ariary sera consacré à ce soutien financier », assène Mamy Rakotondraibe, directeur général de la CNaPS.

« La CNaPS ne ménage pas ses efforts pour s'améliorer sur toutes les lignes, et ce, au profit de ses membres. Elle les met au centre de toutes ses préoccupations suivant sa vision », a-t-on communiqué.