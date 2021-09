Cote d'Ivoire: Signature de convention - Deux structures s'engagent pour la santé des populations démunies

Une convention de partenariat a été signée, le 11 août, entre le groupe Novartis et le Programme d'appui aux stratégies sociales (Pass).

Ce partenariat vise, selon le directeur général du Pass, Jean-Victor Ayité, à appuyer le développement des couvertures santé mutualistes, et les politiques de santé et de protection sociale, avec une attention particulière sur les problématiques liées aux femmes et aux enfants.

D'entrée, Jean-Victor Ayité a décrit le contexte dans lequel s'inscrit cette signature de convention. « Cette convention se met en place dans un contexte mondial où la santé et la protection sociale sont devenues, pour les Etats, aussi importantes que la défense et la sécurité pour stabiliser les modèles de développement des nations », a-t-il indiqué.

A l'en croire, son partenaire a compris ce contexte déterminant pour le bien-être des populations. C'est pourquoi sa structure s'est engagée dans ce partenariat qui va certainement impacter positivement les politiques de santé à l'intention des populations les plus démunies.

« Norvatis l'a compris et a souhaité soutenir des actions qui visent à renforcer les systèmes de santé et de protection sociale en étant plus près des populations. Il a particulièrement manifesté un intérêt pour des solutions qui impactent réellement l'accès à la santé des populations », a-t-il expliqué.

Avant d'exposer la vision de sa structure : « Au niveau du Pass, nous nous battons pour des approches innovantes qui impactent les politiques et systèmes de santé et qui répondent aux besoins réels ». Toute chose qui les aurait rapprochés pour une action commune dans les soins aux populations.

Dr Parfait Touré, représentant la firme pharmaceutique française à la cérémonie, a souligné que celle-ci a déjà pourvu plus de 50 millions de personnes dans sept pays africains en produits de soins.

Quant à Josiane Abinan, au nom des mutuelles, principales bénéficiaires de cette convention, elle a salué la signature du partenariat et exprimé son vœu de voir se concrétiser sur le terrain les bons offices des deux parties.