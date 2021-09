Angola: Renforcement de la résilience des agriculteurs devrait profiter à plus de 200 000 familles

Uíge (Angola) — Deux cent dix-huit mille familles paysannes des provinces de Uíge, Cuanza Norte, Bengo, Zaire, Benguela, Namibe et Cunene bénéficieront, à partir de cette année, du soutien du Projet de renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux.

C'est ce qu'a annoncé jeudi, dans la ville de Uíge, le directeur général de l'Institut de développement agraire (IDA), David Tunga, lors du lancement du Projet de renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux (SREP) dans la région nord, financé par le Fonds international de développement agraire (FIDA).

Il a expliqué que le Gouvernement angolais avait contracté un financement de 150 millions de dollars américains (équivalent à plus de 94 milliards de kwanzas) dans le cadre du SREP, pour soutenir ces sept provinces du nord et sud du pays.

Le projet, qui sera exécuté par l'Institut de développement agraire (IDA) sur une période de six ans, permettra une intervention technique agraire dans les communes des provinces couvertes, avec la mise en œuvre de méthodologies d'écoles de champ.

« Nous apportons ce projet pour améliorer les interventions dans l'agriculture familiale et la façon de travailler la terre. Nous allons soutenir les populations pour relancer la culture du manioc, des haricots, des bananes et d'autres produits, ainsi que l'expansion de la production de mil et de sorgho », a-t-il dit.

Selon David Tunga, avec la production de mil et de sorgho, il sera possible de tirer parti de l'élévage d'oiseaux et d'autres animaux.

Il a considéré les écoles de champ comme un outil qui aidera non seulement les techniciens de l'IDA, mais fondamentalement les agriculteurs, soulignant que ce mécanisme fournira aux équipes de l'IDA un transfert de connaissances et un soutien dans la commercialisation et la transformation du produit.

Il améliorera également la circulation de la population et facilitera les flux de production des zones de production vers les zones de consommation, selon la source.

« Le Projet de renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux (SREP) s'adresse aux agriculteurs. C'est l'objet de cette intervention», a-t-il conclu.