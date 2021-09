Ile Maurice: Metro Express - Des navettes sillonneront cinq régions de Quatre-Bornes

Après l'échec des navettes à Rose-Hill pour diriger les passagers vers le Metro Express, le ministère des Transports se penche sur une version corrigée pour la ville de Quatre-Bornes. En effet, plusieurs localités de la Ville des fleurs seront desservies par des navettes bientôt. La Private Parliamentary Secretary (PPS) Tania Diolle a partagé un diaporama hier montrant les arrêts du service de navette.

Un projet pilote sera mis en place pour tester si les habitants de Quatre-Bornes vont adopter le nouveau mode de transit vers la station de métro de Quatre-Bornes Central. Il démarrera en décembre après qu'un appel à manifestation d'intérêt aura été lancé ce mois-ci.

Le ministère des Transports, la National Land Transport Authority et le Metro Express ont paraphé, vendredi dernier, un accord sur les modalités de ce projet. Les navettes vont desservir les régions de Candos, Sodnac, Bassin, Palma et Vieux Quatre-Bornes. Ce sont les avenues principales où se trouve une concentration d'habitation qui seront concernées. Notamment les avenues Western Boundary, Sir Virgil Naz, Berthaud, Murphy etc.

Lors d'une présentation faite cette semaine, Metro Express a dévoilé les divers arrêts et le parcours de ces navettes. Ce projet vise à rapprocher les citadins de la gare de Belle-Rose et celle de Quatre-Bornes Central. Une ligne qui est très occupée aux heures de pointe. Selon des informations officielles, les navettes seront calquées sur la fréquence des trams et le coût du ticket sera de Rs 15.

Ce projet de navette sonne comme un échec pour le Metro Express pour la ville de Rose-Hill. Plusieurs agglomérations étaient desservies par des autobus de Rose Hill Transport Ltd et certaines lignes par la Compagnie nationale de transport (CNT) et d'autres compagnies pour rallier les stations de métro. Initialement gratuit, le ticket était de Rs 10 voire Rs 15 dans un deuxième temps. Mais les compagnies d'autobus refusaient d'assurer le service faute de passagers.

Actuellement, Metro Express teste le service de navette de la station temporaire au Caudan pour rejoindre le centre-ville de Port-Louis. C'est un service gratuit assuré par Larsen & Toubro, le constructeur du projet Metro Express.