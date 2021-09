Afrique: Conseiller en sécurité au PMO - Pravind Jugnauth embauche son 007 indien

L'agent Kumaresan Ilango est bien secret. Il est arrivé à Maurice sans tambour ni trompette depuis quinze jours. Il se fait discret et même les hauts gradés de la police ne savent rien sur lui. Kumaresan Ilango est le nouveau conseiller en matière de sécurité de Pravind Jugnauth.

Aux Casernes centrales, on nous affirme que son recrutement ne concerne que le bureau du Premier ministre (PMO). Pourtant, ce cadre des services secrets indiens sera appelé à conseiller le Premier ministre sur le fonctionnement du National Security Service et de la Cellule antiterrorisme. Toujours selon des hauts-gradés de la police, ils ne l'ont pas vu et il n'a même pas eu de réunion avec le commissaire par intérim, Anil Kumar Dip.

L'homme demeure un mystère. En bon agent secret, il ne laisse pas de trace. Le moteur de recherches Google n'a pas sa photo. Il n'y a qu'un seul article le concernant. Il a sans doute appris les techniques pour se faire discret au sein de la Research and AnalysisWing (RAW), la section de lutte anti-terroriste et d'espionnages internationaux des services de renseignement indiens. D'ailleurs, il n'y a aucun article disponible sur Google parlant de Kumaresan Ilango. Mention est juste faite qu'il était en course pour le poste de chef de la RAW, en 2018. Cela démontre qu'il n'est pas un bleu.

Cependant, il a été au centre d'une controverse quand il a tenté de s'immiscer dans les affaires intérieures du Sri Lanka, où il était basé en 2015, en pleine élection présidentielle. D'après l'article, le gouvernement de Colombo était agacé, l'accusant de soutenir le candidat de l'opposition et l'avait expulsé. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait alors dépêché son conseiller de la sécurité nationale, Ajit Doval, auprès du gouvernement du Sri Lanka pour désamorcer la crise. L'article rappelle que plusieurs de ses sources étaient inquiètes de l'éventuelle nomination de Kumaresan Ilango à la tête de la RAW, craignant que cela refroidisse les relations avec les pays voisins de l'Inde.

Par ailleurs, Wikipedia fait état qu'en 1983, cette agence avait oeuvré à Maurice à la demande de sir Anerood Jugnauth, qui craignait un coup d'Etat de Paul Bérenger.