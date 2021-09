Madagascar: CNaPS - Soutien aux travailleurs affiliés victimes de la crise sanitaire

Les dirigeants de la CNaPS mettent en œuvre des services à valeur ajoutée au profit des adhérents. (Photo : Yvon Ram)

Environ 16 000 travailleurs affiliés à la CNaPS (Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale), bénéficieront d'une aide ponctuelle et non remboursable d'une valeur de 175 000 Ar par personne.

Il s'agit d'une aide aux chômeurs, lancée depuis l'an dernier au profit des adhérents de la CNaPS qui sont victimes de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cette campagne d'aide aux chômeurs sera mis en œuvre à compter du 01 septembre jusqu'au 31 octobre 2021. « L'objectif consiste à les soutenir pour éviter qu'ils se retrouvent dans une situation de précarité en raison de leur perte d'emplois. L'an dernier, cette campagne a permis aux bénéficiaires de faire face à la rentrée scolaire. Puisque les adhérents sont au centre de toutes nos préoccupations, nous ne cessons d'améliorer en élargissant nos domaines d'accompagnement par des actions et des sensibilisations sociétales afin d'apporter nos contributions dans la relance économique du pays », a expliqué le directeur général de la CNaPS, Mamy Rakotondraibe, lors d'une conférence de presse hier.

Garantie. En effet, outre cette aide financière non remboursable aux travailleurs affiliés qui sont encore au chômage, un prêt dénommé « Tsinjo Fameno » a été également accordé aux adhérents. « Ces derniers sont bien redevables car ils ont remboursé leur emprunt cette année. Raison pour laquelle, nous prévoyons de développer un projet permettant aux travailleurs membres d'avoir accès aux logements sociaux. La CNaPS apportera une garantie à toux ceux qui contractent un prêt bancaire, pour ce faire. Nous sommes en train de négocier avec les institutions financières sur la réduction du taux d'intérêt et l'échéance de paiement qui devra s'étaler sur une période de 15 à 25 ans. Les frais bancaires doivent être également allégés. Ainsi, les adhérents paient leurs loyers tout en acquérant ultérieurement leurs maisons. Ce qui contribue à la réalisation du Velirano du Président relatif à l'accès aux logements décents. En outre, des investissements seront bientôt réalisés en vue de prendre en charge d'une manière plus rapide les employés affiliés victimes d'un accident de travail », a-t-il déclaré.

Bénéficiaires. Mais pour en revenir à la campagne « aide aux chômeurs », les travailleurs affiliés à la CNaPS qui ont perdu leurs emplois et ayant fait l'objet d'une Déclaration Nominative de Salaires et de paiement de cotisations les 3e et 4e trimestres de l'année 2020, en sont bénéficiaires. Ils devront en même temps avoir fait l'objet d'un avis de débauchage auprès de la CNaPS entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, et ce, sans avoir encore été réembauchés ailleurs à cette date. En revanche, les travailleurs en chômage technique ou ayant travaillé à temps partiel durant cette période sont exclus. Les bénéficiaires qui sont déjà identifiés n'auront ainsi qu'à s'inscrire en ligne auprès de la CNaPS ou à se présenter aux différentes agences réparties dans toute l'île, pour pouvoir toucher cette allocation d'une valeur de 175 000Ar.