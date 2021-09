Afrique: Demi-finales Afrobasket 2021 - Les « Lions » à l'assaut des « Éléphants » cet après-midi

Les « Lions » du Sénégal vont faire face aux « Éléphants » de la Côte d'Ivoire ce samedi à 15 h à la Kigali Arena, en match comptant pour les demi-finales du Fiba AfroBasket 2021. Un duel attendu entre deux équipes aux styles de jeu identiques qui ont atteint les demi-finales sans perdre le moindre match.

Le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire promet d'être disputé, ce samedi à la Kigali Arena, à 15 h. Un duel entre deux prétendants au titre qui ont atteint les demi-finales du Fiba AfroBasket sans perdre le moindre match. La Côte d'Ivoire a pris part à une demi-finale du Fiba AfroBasket pour la dernière fois en 2009, avec à la clé une place en finale (perdue contre l'Angola). Cette année, elle s'est qualifiée logiquement pour les demi-finales de l'AfroBasket 2021 en battant largement, mercredi dernier, la Guinée sur le score de (98-50). Les « Éléphants » de la Côte d'Ivoire avaient décroché leur ticket pour les quarts après leur victoire contre le Nigeria sur le score (77-68) en match de la dernière journée du groupe C. Annoncés comme favoris de leur groupe, ils avaient également validé leur billet pour le Top 8 continental en remportant leurs trois matches contre le Kenya, le Mali et le Nigeria. Ce samedi, l'équipe ivoirienne voudra continuer sur cette belle lancée face à une solide équipe sénégalaise qui a fait un parcours sans faute dans la compétition. Les « Lions » ont battu le Soudan du Sud, l'Ouganda et le Cameroun lors de la phase de groupe. Qualifiés directement en quarts de finale, ils ont éliminé l'Angola sur le score de (79-74) au terme d'un match très disputé.

Le Sénégal qui s'est hissé dans le dernier carré de la compétition lors des trois dernières éditions du tournoi continental (2013, 2015 et 2017), veut aller le plus loin possible dans cet AfroBasket 2021. Tous les yeux sont rivés sur cette équipe coachée par Boniface Ndong et DeSagana Diop, tous deux anciens internationaux. Les deux techniciens connaissent bien le haut niveau pour avoir porté plusieurs fois les couleurs du Sénégal ; en plus de leur riche carrière internationale. Par ailleurs, l'équipe est constituée de joueurs à la fois talentueux et ambitieux. Emmenés par Brancou Badio, Ibrahima Faye et Gorgui Sy Dieng, les « Lions » sont décidés à reconquérir une couronne qui les fuit depuis 1997. Ce samedi, les « Lions » devront sortir le grand jeu et se défaire d'une sélection ivoirienne qui n'a plus perdu de match officiel sur le continent africain depuis le 14 septembre 2018, date de sa défaite contre le Nigeria (84-73) à Lagos, à l'occasion des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du monde Fiba 2019.

Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises dans le cadre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du monde Fiba 2019. En juin 2018, le Sénégal avait battu la Côte d'Ivoire (66-61) lors du second tour du Groupe D à Dakar. Quatre mois plus tôt, à Maputo, cette dernière s'était imposée (67-60) au premier tour.

Statistiques AfroBasket 2021

Points marqués par match : Côte d'Ivoire (88) vs Sénégal (93)

Points encaissés par match : Côte d'Ivoire (64) vs Sénégal (67)

Assists par match : Côte d'Ivoire (25) vs Sénégal (24)

Ballons perdus par match : Côte d'Ivoire (18) vs Sénégal (17)

Points inscrits par le banc par match : Côte d'Ivoire (35) vs Sénégal (37)

Les duels clés : Matt Costello vs Gorgui S. Dieng

Souleyman Diabaté vs Brancou Badio

Vafessa Fofana vs Ibrahima Faye

Cap-Vert-Tunisie en première heure (12 h)

Deux heures avant le choc Sénégal-Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et la Tunisie vont s'affronter pour une place en finale à la Kigali Arena. Un match qui promet entre le champion en titre et une équipe capverdienne explosive depuis le début de la compétition. Elle est l'unique demi-finaliste à avoir perdu un match dans le tournoi. Après avoir battu l'Angola en prolongation lors de sa première rencontre du Groupe A, le Cap-Vert s'était incliné contre la République démocratique du Congo. Il avait bouclé la phase de groupe avec un bilan de 3-1, tandis que la Tunisie (4-0) n'a pas connu de défaite. La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, le Cap-Vert s'était imposé (71-52), dans le cadre de la phase de groupes du Fiba AfroBasket 2009 à Tripoli (Libye). Les Capverdiens aborderont cette demi-finale avec l'envie d'empêcher la Tunisie de défendre le titre conquis en 2017 alors que cette dernière ambitionne de devenir la première équipe à gagner deux sacres continentaux consécutifs depuis l'Angola en 2009.