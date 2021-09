Angola: L'ambassadeur José Patrício prend ses fonctions en Géorgie

Luanda — Le diplomate angolais José Patrício a remis, vendredi, à Tiblissi, à la Présidente de la Géorgie, Salome Zurabishvili, les lettres de créance qui l'accréditent comme ambassadeur d'Angola dans ce pays.

L'ambassadeur d'Angola en Turquie, qui réside à Ankara, couvrira également, en condition de non-résident, l'Iran, l'Irak et le Qatar, a informé une note de l'ambassade d'Angola en Turquie.

A Tiblissi, José Patrício a également été reçu par le ministre des Affaires étrangères de Géorgie, qui a offert un dîner formel aux 25 ambassadeurs accrédités le même jour.

Ambassadeur d'Angola en Turquie depuis 2018, José Patrício en a profité pour évaluer le potentiel des relations économiques entre les deux États, dans la nouvelle ère de la diplomatie économique.

La Géorgie est un petit pays transcontinental, situé sous le Grand Caucase, une région d'Europe orientale et d'Asie occidentale, entre la mer Noire et la mer Caspienne.

Elle borde la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie et, au nord et à l'est, la Russie. Sa population vit essentiellement de l'agriculture, avec un accent particulier sur la viticulture, et le tourisme.

Journaliste de profession et ancien cadre de la Radio Nationale d'Angola, José Patrício, né à Luanda le 9 mars 1954, était auparavant secrétaire du président de la République pour l'information (1989 à 1991).

Il a commencé sa carrière diplomatique en décembre 1991, lorsqu'il a dirigé la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des États américains (OEA), avec pour mission spécifique d'œuvrer à la normalisation des relations entre les États-Unis et l'Angola.

En 2000-2001, il a été ambassadeur d'Angola auprès des Nations Unies à New York.

Il a occupé des fonctions similaires au Portugal et au Cap-Vert, entre septembre 1995 et novembre 1999, après été premier représentant diplomatique de l'Angola aux États-Unis d'Amérique (1991 et 1995).

En 1993, José Patrício a été nommé l'un des 200 leaders du futur par le Forum économique mondial et invité à participer à la réunion annuelle du Forum en Suisse.