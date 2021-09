Madagascar: Zone franche à Ambohipanja - Bras de fer entre les employés et les dirigeants

Les salariés d'une entreprise franche de textile sise à Ambohipanja appellent à un engagement de l'employeur sur le paiement de leurs salaires, non perçus jusqu'à présent. Ils envisagent de continuer leur lutte pour défendre les salaires, les emplois et les conditions de travail. « Le problème est bien plus profond que ce que l'on peut imaginer ; non seulement les directeurs n'ont pas respecté leurs engagements mais en plus, ils nous ont proféré des menaces... », témoigne une employée de cette entreprise.

Malgré les promesses faites il y a quelques mois, jusqu'à présent aucune mesure n'a été prise. Le sujet majeur est le non-respect des droits des employés. «.. Le patron utilise la situation sanitaire pour remettre en cause les droits et les acquis des salariés..», dénoncent-ils dans un communiqué émis lors d'un point presse qui s'est tenu hier après-midi.

Par ailleurs, lors de la rencontre avec l'inspection du travail, hier, il a été convenu que l'entreprise paierait les salaires et autres frais avant l'arrêt des travaux, mais les employés sont une fois de plus rentrés bredouilles. « Voyez comment ils souhaitent régler les choses à leur façon, aucun respect pour nous ! Nous sommes venus de loin, et nous nous sommes réveillés très tôt aujourd'hui pour espérer obtenir de quoi nourrir nos familles », ronchonnent les salariés.

Certains employés affirment que les propriétaires de l'entreprise sont confrontés à des différends juridiques et qu'ils craignent de ne pas avoir le temps de réfléchir aux problèmes auxquels les employés sont confrontés. Le propriétaire de l'entreprise étant absent, un avocat et un représentant de ce dernier ont été envoyés pour discuter avec le groupe d'employés. Selon des sources sur place, les deux parties se rencontreront à nouveau lundi pour trouver une entente.

Pour la petite histoire, l'entreprise de textile en question était autrefois sise à Andranomena - Ambohimanarina, mais a ensuite choisi de déménager à Ambohipanja. Depuis, le conflit a éclaté car une centaine de salariés ont été obligés de quitter leur poste. En outre, l'entreprise n'a pas payé leurs salaires et a négligé leurs droits.