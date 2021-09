Angola: Le secrétaire d'État constate le processus de transfert d'actifs à Viana

Luanda — Le secrétaire d'État aux Elections locales, Márcio Daniel, a pris acte vendredi, du processus de décentralisation administrative et de déconcentration à Viana, dans la province de Luanda.

Accompagné du vice-gouverneur de la province de Luanda pour le secteur politique et social, Dionisio da Fonseca, le secrétaire d'Etat a visité les locaux de l'ancien Bureau de développement hydraulique de KIkuxi (GADHAKI).

L'administrateur municipal par intérim de Viana, Walter Amorim, a informé à la presse que, dans le cadre de la réforme du système de gestion urbaine, 27 employés du dissout GADAHKI travaillent, depuis juin dernier, en tant que membres de l'administration municipale.

« Avec l'encadrement du personnel et maintenant avec l'insertion des infrastructures, nous allons commencer à rationaliser le travail. Nous avons hérité du bâtiment où fonctionnent les structures du bureau et de Cassaque, de l'adduction d'eau, et qui est sous la gestion de l'EPAL", a-t-il indiqué.

D'autre part, il a précisé que le Gouvernorat de la province de Luanda, en collaboration avec les ministères de l'Agriculture et de l'Énergie et de l'Eau, travaillent pour que la gestion de Cassaque soit désormais assurée par la municipalité de Viana.

A rappeler que les compétences, les moyens techniques et humains de l'éteint GADHAKI et le Bureau Technique de Reconversion Urbaine de Cazenga (GTRUC) ont été passés au contrôle du Gouvernorat Provincial de Luanda et aux administrations communales, en même que les Réserves détachées du Périmètre d'Intervention de la Zone Economique Spéciale (ZEE) Luanda-Bengo EP.

Ces institutions, il faut le noter, étaient contrôlées par les Ministères de l'Agriculture et de la Pêche, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire et de l'Economie et de La Planification.