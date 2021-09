Afrique: Omnisports - Les photographies sportives au centre des débats

Dans le cadre de l'exposition « Rugby Gasy : Histoires du rugby malagasy, de ses origines aux Makis en tournées : joueurs sacrés & sacrées joueuses, 1900 - 2021 » du 1er septembre au 26 novembre 2021, plusieurs activités sont organisées en annexe pour mettre en lumière les photographies sportives.

Hier aux Archives nationales à Tsaralalàna s'est tenu l'atelier sur les sources de l'histoire du sport à Madagascar avec la participation de Sahondra Andriamihamina, directrice des Archives nationales, d'Anny Andrianaivonirina, présidente de la Maison du sport, de Fabien Bordeles, chargé d'études documentaires aux Archives nationales d'Outre-mer, de Berthin Rafalimanana, professeur d'éducation physique retraité et ancien sélectionneur de l'équipe nationale de rugby, de Helihanta Rajaonarison, responsable du parcours Idam à l'Université d'Antananarivo et présidente du Musée de la photographie de Madagascar et de Tiavina Razanamaholy, étudiante en Idam.

Les débats étaient intenses et très enrichissants. Ce jour, le rendez-vous est donné au Musée de la Photographie à Anjohy à partir de 10 heures pour découvrir l'histoire du sport à Antananarivo entre 1900 et 1950. En plus des intervenants d'hier, Patrick Perez, Conseiller de coopération et d'action culturelle au sein de l'Ambassade de France à Madagascar sera aussi de la partie.