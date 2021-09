Cote d'Ivoire: Recouvrement numérique des taxes - Le maire d'Adjamé Farikou invite les opérateurs économiques à y adhérer

Désormais plus de collecte des taxes à l'ancienne. Le recouvrement des taxes communales d'Adjamé se fera par voie électronique, a indiqué le maire Soumahoro Farikou aux commerçants au cours d'une rencontre d'information, ce vendredi 3 septembre 2021, à la salle de mariage de ladite mairie.

Déterminé à offrir à sa population des meilleures conditions de vie, le maire Soumahoro Farikou, s'inscrivant dans le processus d'émergence du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a décidé de mettre tout en œuvre pour le développement de sa commune.

Faisant donc comprendre le bien-fondé de cette innovation, le maire n'est pas passé par quatre chemins pour faire passer son message. « Vous ne payerez plus vos taxes main en main. Dorénavant, ce sera avec les appareils numériques que vous payerez vos taxes, donc adaptez-vous et adhérez pleinement... Cette innovation est pour le bien-être de la commune et celle de la Côte d'Ivoire », a-t-il annoncé devant toute l'assemblée.

Puis d'ajouter que cette nouvelle réforme a été instituée par le gouvernement afin d'aider les collectivités territoriales à définir et établir avec exactitude leur potentiel économique et de moderniser le mécanisme de collecte et de recouvrement des taxes. Galvanisant les opérateurs économiques de la commune à adhérer pleinement, il a fait savoir que les meilleurs payeurs seront récompensés.

Chargée de collecter numériquement les taxes de la commune d'Adjamé, la structure BMI-Finances SA, représentée par sa directrice générale, Nochami Bakayoko, a expliqué le déroulement de ce nouveau processus.

À l'en croire, il s'agira de recenser chaque opérateur économique sur le territoire communal avec seulement une pièce d'identité. Aussi a-t-elle indiqué que le paiement numérique des taxes se fera concomitamment avec le recensement.

Pour rappel, le gouvernement a pris un décret pour l'instauration de la collecte électronique des taxes. Un projet déployé dans presque toutes les communes en Côte d'Ivoire.