Madagascar: Oeuvre sociale - Un deuxième semestre chargé pour Manda Spring

Manda Spring est une association qui possède un droit de siège depuis 2011. Elle compte à Madagascar environ 50 salariés qui interviennent surtout dans les hauts plateaux (aux environs d'Antananarivo, Moramanga, Soavinandriana et Antsirabe). Parfois, des actions se font plus loin comme dans le Sud (Ranohira, Saint-Augustin) mais aussi à Tamatave.

La construction de nouvelles écoles primaires publiques et leur réhabilitation (rénovation des murs, peinture, réhabilitation des toitures ou des bancs et tableaux ... ), la construction d'aires de jeux et de terrains de sports (football/basket), la construction et l'aménagement de centres de santé de base, telles sont les missions de Mada Spring.

Ce deuxième semestre, elle accentuera ses efforts sur ces activités afin de favoriser l'épanouissement des jeunes. Fondée sous la loi 1901, elle existe depuis plus de 10 ans sous la direction de monsieur Haingonirina Rakotomiamina et monsieur Farid Abdelli, et présidé par monsieur Mourad Bebbouche.

Cette association accueille des adolescents français, en situation sociale et/ou familiale difficiles, qui participent à des séjours de rupture de 9 mois à Madagascar. Ces jeunes participent à des ouvrages et des chantiers solidaires répondant à des besoins locaux et utiles, qui profitent aux communautés villageoises.