Madagascar: Enseignement supérieur - Des nouveaux diplômés bien préparés

Toutes mentions confondues, deux cents étudiants de l'université Aceem ont reçu leurs diplômes, licence et master, hier, au By-pass.

Fin de cursus et début de carrière. Deux cents jeunes, en toge et en toque, ont l'air soulagé et très content, hier dans la grande salle d'un espace, au By-pass, hier. Ces sortants de l'université Aceem ont reçu leurs diplômes licence et master.

Ils sont issus des mentions différentes, dont la communication, les sciences de la santé, l'économie, les sciences de développement, gestion et droit.

« On est à la onzième promotion pour la licence et septième pour le master », rappelle le fondateur du groupe éducatif Aceem, le docteur William Ratrema.

Ces nouveaux diplômés ont assez de bagage solide pour affronter le monde professionnel. Ils choisiront entre chercher un emploi et créer sa propre entreprise, d'après les explications reçues. Leurs enseignants leur ont forgé un esprit entrepreneurial. La collaboration de leur école avec des établissements bancaires leur offre une chance de s'épanouir et de réussir.

« Cette collaboration nous a été avantageuse, car elle a permis d'ajuster l'enseignement pour qu'il réponde aux besoins des métiers par secteur. La contribution du groupement du patronat malagasy la renforce », explique William Ratrema.

Lutte contre la corruption

Selon lui, il n'y a pas lieu d'attendre éternellement pour être recrutés par des sociétés, les sortants devront réaliser leurs propres projets ambitieux et innovants. « C'est la raison pour laquelle on a besoin des fournisseurs de services financiers et de l'association de chefs d'entreprises pour transmettre leurs compétences et leur savoir-faire à nos jeunes, et les initier à la création d'emploi », souligne-t-il.

La lutte contre la corruption a également été inculquée aux nouveaux diplômés pendant leurs études à l'Aceem. La vertu civique et l'intégrité sont essentielles dans tous les domaines. L'objectif de l'université consiste à former des jeunes sages et capables.