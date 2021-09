Afrique: La nouvelle directrice régionale prend ses fonctons au bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA

communiqué de presse

Dakar, Sénégal - 3 septembre 2021 : Suite à sa nomination par la Directrice Exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Dr. Natalia Kanem, la nouvelle Directrice Régionale du Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l’UNFPA Mme Argentna Matavel Piccin a pris fonction à Dakar, au Sénégal, en remplacement de M. Mabingue Ngom affecté à d’autres fonctions.

Mme Matavel arriiv de l’Asie, où elle a dirigé le bureau de l'UNFPA en Inde. Elle fut la Représentante Résidente de l’UNFPA en Côte d’Iioire de 2017 à 2019. Dans ses propres mots, “mon arrivée à Dakar signifie un retour à la maison…. Je suis une fille de l’Afrique, prête à donner sa contribution pour l’accélération des trois résultats transformateurs et les objectifs de développement durables”.

Ressortissante du Mozambique, Mme Mataiel Piccin a plus de 25 ans d'expérience dans la conduite de programmes dans des contextes de développement et humanitaires complexes dans le système des Nations Unies et le secteur non-gouverrnemental. Depuis qu'elle a rejoint

l'UNFPA en 2006, Mme Matériel a été représentante au Botswana, en Mongolie, au Bangladesh, en Côte d’Ivoire et en Inde. Elle a réussi à repositionner l'agenda de la Conférence Internationale pour la Population et le Développement (CIPD) dans les priorités nationales, a dirigé la stratégie, la vision et la planification des activités et a forgé et entretenu des alliances et des partenariats stratégiques. Avant l'UNFPA, elle a occupé des postes de direction au Mozambique et aux États-Unis pour World Vision International, une ONG humanitaire et de développement de premier plan.

Tout au long de sa carrière, Mme Matériel a été une ardente défenseuse des droits, de l'accès et des choix pour tous, en particulier pour les femmes et les filles. En se concentrant sur ceux qui sont le plus laissés pour compte, elle a mené des programmes consistant à améliorer la qualité des soins de santé en renforçant les professions de sage-femme, en améliorant les soins obstétriques d'urgence et les soins aux nouveau-nés, ainsi que la prétention et la réponse à la violence sexiste.

Pour ses contributions, Mme Matériel a été honorée du Polar Star Award par le Gouvernement Mongol et s'est iu décerner la médaille d'officier de l'ordre national du mérite par le Gouvernement de Côte d'Ivoire. Mme Matériel est titulaire d'une maîtrise en développement international de l'American University, Washington, DC, ainsi que d'un Certfcat iers une maîtrise exécutif en gestion des politiques publiques de l’Institut de politique publique de l'Université de Georgetown (GPPI), Washington, DC.