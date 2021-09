Afrique: Demi-finale Afrobasket 2021 / Sénégal-Côte d'Ivoire, ce samedi à Kigali (15h) - Les «Lions» face au défi des «Eléphants»

L'équipe du Sénégal affronte ce samedi 4 septembre au stadium Arena de Kigali, celle de la Côte d'Ivoire pour une place à la finale de l'Afrobasket 2021 qui sera disputée demain dimanche 5 septembre. Désignés comme un des grands favoris de cette 30e édition et jamais aussi proche d'un sixième sacre continental, les «Lions» engagent un virage crucial. Ils feront face à des Éléphants revanchards après la médaille de bronze et la qualification à la Coupe du monde 2014 leur ont ravies en 2013 à Abidjan.

La rencontre Côte d'Ivoire- Sénégal qui se dispute ce samedi 4 septembre à Kigali Arena, sera l'affiche phare de la demi-finale de l'Afrobasket 2021. Un duel qui s'annonce palpitante mais aussi indécise car opposant les deux meilleures attaques ayant sans doute laissé les meilleures impressions dans ce tournoi et bouclé la phase de poules avec quatre victoires chacune.

Désignés d'emblée comme les favoris de cette Afrobasket, les Lions ont jusque là réussi à tenir leur rang avec un parcours sans faute conclu par un probant succès en quatre finales face aux Palancas Negras qu'ils ont battus sur la marque de l'Angola (79-74). Cette performance ajoutée à cette moyenne de plus de 90 points par matchs, a été assez révélatrice des valeurs de la formation sénégalaise. Elle a, sans doute, permis aux coéquipiers de Gorgui Sy Dieng d'envoyer aussi un message clair à leurs différents concurrents.

Toutefois, à ce stade de compétition, seule la vérité du parquet comptera. La cuvée composée de Papi Brancou Badji, Cheikh Bamba Diallo, Mamadou Faye épaulée par les joueurs expérimentés comme Youssoupha Ndoye, Maurice Ndour et Gorgui Sy Dieng a aujourd'hui fière allure et ils savent ce qui leur reste à faire pour se projeter au sommet du basketball continental.

Face à cet adversaire au jeu agressif, les Lions doivent répondre par une bonne présence dans les rebonds défensifs, un bon repli défensif, une concentration de tout instant et tout en espérant une bonne adresse sur les tirs primés. Les «Lions» ont donc les cartes en main pour se hisser en finale et aller chercher ce sixième trophée continental qui fuit le Sénégal depuis 1997.

La dernière finale du Sénégal remonte à l'édition 2005 disputée à Alger. Conduite par le coach Abdourahmane Ndiaye "Adidas", Boniface Ndong, Babou Cissé et autre Matar Ndiaye, l'équipe du Sénégal s'était finalement inclinée devant l'Angola de Carlos Morais.

En face, la Cote d'ivoire partira avec de solides arguments. Au vu de leur parcours, le pivot Costello et ses coéquipiers ont suffisamment démontré qu'ils étaient loin d'être des «manchots» et sont armés pour rivaliser dans tous les compartiments du jeu. Suite à trois victoires de rang, les Éléphants ont ensuite haussé le ton en atomisant tout simplement la Guinée (98-50) et faire un grand pas vers le titre.

SUR UN AIR DE REVANCHE

L'équipe ivoirienne est aujourd'hui assez outillée pour relever le défi et surtout prendre leur revanche sur le Sénégal qui leur avait ravi, lors de l'Afrobasket disputée à domicile à Abidjan, la médaille de bronze synonyme de qualification à la Coupe du monde 2014 en Espagne. Un hold-up qui reste encore à travers la gorge des Éléphants. "On a acquis beaucoup d'expérience Kaba, Solo Diabaté et moi. On est les seuls anciens à faire plusieurs Coupes d'Afrique. On a l'expérience de la Coupe du monde, des éliminatoires, on a un groupe soudé. Il n'y a d'individualités et c'est ce qui fait notre force. En 2011, on a battu les Sénégalais mais ils sont revenus nous battre en match de classement. Cela nous est resté à travers la gorge. Cette équipe du Sénégal est différente, elle a beaucoup d'expérience et au niveau du staff. Avec Gorgui Dieng qui a de l'expérience, le Sénégal est une équipe complète et très compétitive. Mais, on va jouer un match très sérieux comme on l'a fait jusqu'ici ", a confié ce jeudi, le capitaine Ivoirien Guy Henry. Une déclaration qui prélude sans conteste à de chaudes empoignades sur le parquet rwandais.

A rappeler que l'autre affiche des demi-finales, opposera la Tunisie, championne en titre et le Cap-Vert.

HISTORIQUE DES RENCONTRES SENEGAL/COTE D'IVOIRE : La 7ème demi-finale de l'histoire des Eléphants

Les Eléphants de Côte d'Ivoire croiseront le fer avec les Lions du Sénégal ce samedi 4 septembre 2021 en demi-finale de la 30ème édition de l'Afrobasket masculin, qui se déroule à Kigali au Rwanda. Avant ce choc entre ces deux sélections invincibles dans ce tournoi en quatre sorties, il est bon de rappeler que la Côte d'Ivoire sera à sa 7ème demi-finale en 23 phases finales. Les Eléphants ont disputé leur premier carré d'as en 1978 à Dakar au Sénégal. Ils avaient terminé vice-champion d'Afrique à cette 9ème édition derrière les Lions du Sénégal. Deux ans après, c'est-à-dire en 1980 à Rabat au Maroc, la Côte d'Ivoire a disputé sa 2ème demi-finale. A cette 10ème édition, les Eléphants ont encore terminé vice-champion derrière le Sénégal. Un an plus tard à Mogadiscio en Somalie, la Côte d'Ivoire atteint encore le carré d'as. Cette fois-ci, les Pachydermes seront sur la plus haute marche du podium en battant l'Egypte en finale. A l'édition d'Abidjan en 1985, les Eléphants disputaient leur 4ème demi-finale et parviennent à remporter leur deuxième trophée de l'Afrobasket devant l'Angola. Après un long passage à vide, les Ivoiriens retrouvent le carré d'as en 2009 à Tripoli en Libye, où ils remportaient la médaille de bronze. En 2013, les Eléphants ont atteint en la demi-finale à Abidjan. Ils ont perdu face au Sénégal.