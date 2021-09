Cote d'Ivoire: « Elê Festival » - Près de 5000 festivaliers ont vibré au rythme des us et coutumes des Ehotilé et des Essouma

La ville d'Adiaké dans le Sud-est de la Côte d'Ivoire a vibré au rythme de son traditionnel festival dénommé « Elê Festival ». C'était du 26 au 28 août 2021. Depuis sa création en 2017, ce festival s'affirme et connait une effervescence.

Ce sont environ 5 000 personnes ont vibré au rythme des us et coutumes des Ehotilé et des Essouma. Prenant ainsi part chaque jour aux différentes attractions qui ont étoffé le Elê Festival. À savoir les traditionnelles compétitions de pirogues, de Beach soccer et de natation, bal des générations, théâtre scolaire, dégustation des mets typiques du terroir et le concours culinaire.

Pour cette année, les festivaliers ont eu droit en trois jours, entre autre, à une "excursion" au "Village Ivoire", marquée par 72 heures de show sur un espace aménagé par le sponsor leader. Au menu, des prestations de Mix 1er, Debordo Leekunfa, Molière, John Kyffy, DJ Léo... et bien d'autres artistes. A cela, il faut ajouter des jeux concours et gastronomie assuré par le sponsor leader qui a mis à disposition toutes ses marques.

Pour sa part, M. Laurent Théodore, Directeur général de Brassivoire a indiqué que le soutien de son entreprise est un engagement inconditionnel et vise dans le cadre sa politique de Responsabilité sociétale (Rse) à valoriser la culture ivoirienne. « Raison pour laquelle juste après le Popo Carnaval de Bonoua, Ivoire s'est investi dans le Elê Festival. Notre marque outient aussi fortement le concours Variétoscope. Nous avons également lancé le jeudi 26 août, l'Ivoire Road Trip. Cette caravane nationale sillonne les villes de San Pedro, Korhogo, Divo, Daloa et Daoukro avec nos ambassadeurs Yodé & Siro et Serge Beynaud...C'est une grande fierté pour Ivoire de contribuer au développement de la culture ivoirienne », a-t-il fait remarquer.

Placée sous le Haut Patronage du premier ministre Patrick Achi, le parrainage de l'honorable Adama Bictogo, vice-président de l'Assemblée Nationale, la 5ème édition de ce festival a répondu à toutes les attentes, selon les organisateurs. Ce festival, faut-il le souligner était co-présidé par trois ministères, à savoir, les ministres de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Mme Arlette Badou N'Guessan Kouamé ; celui du Tourisme et des Loisirs, Fofana Siandou et également le ministre de la promotion des Sports et du développement de l'Economie Sportive, Danho Paulin.