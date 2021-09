Ile Maurice: Enquête judiciaire | Ananda Sunnassee - Un médecin légiste bien connecté

Mort de Soopramanien Kistnen: retrouvez tous les articles dans notre dossier

On parle de faits scientifiques. Sauf que le rapport d'autopsie de Soopramanien Kistnen, retrouvé mort et calciné dans un champ de canne à Moka, a été, au mieux contesté, au pire, carrément pris à contre-pied.

Celui qui a réalisé l'autopsie de l'ex-agent du Mouvement socialiste militant (MSM) - et donc signé le rapport - est le Dr Ananda Sunnassee, Police Medical Officer. Selon la Police staff list du 15 août 2020, Ananda Sunnassee est Police Medical Officer/Senior Police Medical Office depuis le 18 mars 2016. Il est spécialisé en Forensic Medicine. Cette liste indique qu'il est le dernier médecin recruté dans ce département. Après lui, il y a des Trainee Police Medical Officers, arrivés fin 2016, début 2017.

C'est Sudesh Kumar Gugadin qui agit comme Chief Medical Police Officer depuis 2010. En cour de Moka cette semaine, le docteur Sunnassee n'a pas caché sa surprise quand Me Azam Neerooa, le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques, l'a interrogé sur la présence de la signature de Sudesh Kumar Gungadin sur son rapport d'autopsie de Soopramanien Kistnen.

Ananda Sunnassee a déclaré que c'était la première fois qu'il voyait la signature de son supérieur hiérarchique sur ce rapport. Avant d'ajouter que ce n'est pas la pratique au département médico-légal. Son chef n'avait ni assisté à l'autopsie de Soopramanien Kistnen, ni n'avait visité le champ de canne à Telfair où le corps a été retrouvé.

L'une des autres questions posées durant les auditions de l'enquête judiciaire : pourquoi est-ce que c'est Ananda Sunnassee qui a fait l'autopsie de Soopramanien Kistnen, alors qu'un autre médecin légiste, la Dr Shaila Prasad-Jankee, s'est rendue sur place, dans le champ de canne où le corps de Soopramanien Kistnen a été retrouvé. Il semblerait que la pratique soit que le médecin légiste qui s'est rendu sur les lieux du crime fasse l'autopsie.

Qu'à cela ne tienne, Sudesh Kumar Gungadin a déjà co-signé un papier de recherche avec Ananda Sunnassee. A deux, ils se sont penchés sur le phénomène des «mules», ces hommes et femmes qui acceptent d'ingérer des quantités de drogue, dans l'espoir de pouvoir entrer sur le territoire mauricien. Sudesh Kumar Gungadin et Ananda Sunnassee ont co-signé «Body packers in Mauritius», un papier publié par la Romanian Society of Legal Medicine, en 2014.

Selon les indications disponibles, Ananda Sunnassee a étudié la médecine en Chine de 1999 à 2007. Il a d'abord été inscrit à la Huazhong University of Science Technology de Wuhan. Avant de poursuivre son cursus au Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College.

Il n'y a pas que le côté professionnel de ce médecin légiste qui a retenu l'attention cette semaine. Ses liens familiaux ont aussi été passés à la loupe alors qu'il était à la barre des témoins. Ananda Sunnassee a confirmé qu'il est le cousin germain de l'ex-directeur de la State Trading Corporation (STC). Il a indiqué que sa mère est la soeur de la mère de Jonathan Ramasamy. Il a aussi déclaré qu'il est un parent éloigné de l'homme d'affaires Vinay Appanna, actionnaire et directeur d'AV Techno-World Co Ltd, société mise en cause pour avoir décroché de juteux contrats de la STC. Vinay Appanna avait lui aussi été appelé à la barre des témoins au tribunal de Moka.

Ananda Sunnassee a toutefois assuré à la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath qu'il n'a jamais rencontré l'ex-ministre MSM et colistier du Premier ministre, Yogida Sawmynaden, même pas lors de cérémonies religieuses ou des prières. Si, dans un premier temps, Ananda Sunnassee avait accepté de nous rencontrer, il s'est ravisé par la suite sur avis juridique.