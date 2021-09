Malawi: Mois de la Bible - Les Évêques exhortent les fidèles à lire, méditer et mettre en pratique la Parole de Dieu

Lilongwe — La Parole de Dieu est une source de nourriture et de croissance spirituelle. Son importance dans notre vie quotidienne nous oblige à la connaître et à l'apprécier pleinement. Le Mois Biblique offre donc aux catholiques l'opportunité de continuer à approfondir leur relation avec Dieu en écoutant attentivement sa parole", affirment les Évêques du Malawi dans leur message pour le Mois Biblique qui est célébré en septembre, reçu par Fides.

La Conférence des Évêques catholiques du Malawi (ECM), par le biais de sa Commission pastorale, encourage donc tous les catholiques à posséder un exemplaire de la Bible, à la lire, à la méditer et à mettre en pratique la Parole de Dieu. Cette année, la réflexion sur le Mois biblique intervient au moment où l'Église universelle célèbre l'année de saint Joseph, l'un des personnages bibliques qui ont obéi à la volonté de Dieu dans leur vie. Les Évêques invitent donc toute la famille catholique à méditer sérieusement sur la vie de ce Saint : " L'année de Saint Joseph devrait être fructueuse pour nous tous, le Père obéissant, qui a protégé Marie et Jésus, et a appris à son Fils à faire la volonté de Dieu. Nous devons comprendre pleinement que la Bible est la Parole de Dieu qualifiée par Saint Grégoire de lettre de Dieu, source de toutes les vérités. L'existence de la Bible est la plus grande bénédiction que l'humanité ait jamais connue".

Le coordinateur biblique de l'Archidiocèse de Lilongwe, le père Henry Zulu, a déclaré que l'Eglise a organisé un certain nombre d'activités pour guider les chrétiens dans les diocèses, les paroisses et les petites communautés de base chrétiennes (SCC) tout au long du mois. Le père Zulu a appelé "les familles à prier pour la famille en utilisant la Bible ; tous les chrétiens sont encouragés à écouter les programmes bibliques sur les stations de radio catholiques ; les paroisses et les agents pastoraux sont invités à organiser des retraites pour les jeunes pendant les vacances".

L'Église a commencé à célébrer le Mois Biblique après la déclaration du Saint-Père faite en 2019, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'Apostolat Biblique. établi pour promouvoir la Parole de Dieu parmi les catholiques.