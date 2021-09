Sénégal: Paroisse Notre-Dame de Lourdes - Un patrimoine en ruine

Première église du département de Bignona, Notre-Dame de Lourdes se détériore au fil des ans. Les fidèles, qui comptent célébrer le centenaire de ce patrimoine de la région de Ziguinchor en 2023, plaident pour sa rénovation.

Bignona- Construite sur une superficie d'environ trois hectares, Notre-Dame de Lourdes est confiée au début à la congrégation des prêtres spiritains, la première à évangéliser la Casamance. En 1955, Monseigneur Prosper Dodds, un des leurs, devient le premier évêque de Ziguinchor. Les spiritains, qui se sont déployés sur les cinq continents tout en mettant l'accent sur l'Afrique, reposent leur foi sur « l'Esprit-Saint et la Vierge Marie comme modèle ». Cette congrégation est reconnue pour son engagement religieux, éducatif et social. On leur doit de nombreuses constructions de chapelles, d'églises, de cathédrales, d'écoles et de dispensaires. Au Sénégal, ils se sont installés dans les villes côtières. Et plus tard, dans d'autres contrées comme Bignona. « Leur priorité, c'est l'enseignement de la foi chrétienne, ensuite l'éducation », renseigne, la voix faible, le secrétaire de la paroisse, William Coly, 78 ans.

Les spiritains accordent une importance aux travaux manuels, d'où la présence d'un atelier de menuiserie à gauche de l'entrée du presbytère, l'habitation du curé. Le frère Marie François, membre de la congrégation des spiritains, en est l'initiateur. Ce religieux, curieux et dégourdi, touche à tout. Il avait même créé un atelier de chaudronnerie qui, avec le temps, a été fermé faute de repreneur. Mais, la menuiserie tenue par Malang Dramé, un habitant du quartier de Bassène, décédé il y a quelques années, continue de fonctionner. « C'est ici que l'on répare les bancs et autres mobiliers de l'église. On y fabrique également des cercueils à la demande des fidèles », confie William Coly.

Aujourd'hui, la première église du département de Bignona polarise 14 chapelles du Fogny au Blouf. Trois célébrants assurent les services religieux au sein de Notre-Dame de Lourdes et ses chapelles rattachées. La paroisse accueille également des religieuses, « quatre des sœurs de la présentation de Marie et quatre autres du saint sacrement », précise le père Jean Bernard Manga, curé de la paroisse. Les premières administrent l'école primaire avec un effectif de plus de 500 élèves, les secondes le préscolaire. L'école primaire est considérée comme la meilleure. Chaque année, elle enregistre de bons résultats aux examens de Cfee dans le département.

Église multifonction

Mais depuis quelques années, les fidèles s'inquiètent de la vétusté de l'église, de la dégradation de la toiture et du risque d'effondrement d'un pan de la clôture. Ils se plaignent aussi des vols commis la nuit et favorisés par l'absence d'éclairage public. Ainsi espèrent-ils que les promesses de rénovation et d'éclairage se réaliseront bientôt afin de sauvegarder ce patrimoine religieux historique du plus grand département de Ziguinchor.

« Cette année, notre paroisse n'a pas organisé le festival de Notre-Dame de Lourdes à cause de la pandémie de Covid-19 », indique l'abbé Jean Bernard Manga. Cet événement, le plus populaire du département, offre aux identités culturelles de la Casamance un espace d'expression. Il accueille des personnes de toutes les sensibilités religieuses, comme beaucoup d'autres initiatives de ce genre. Il est l'une des nouvelles approches adoptées par l'église catholique depuis le concile du Vatican II : « Aller vers les fidèles, à l'image du Christ ».

Cette tendance à « quitter le centre pour la périphérie afin d'y annoncer la bonne nouvelle » favorise la création de nombreuses chapelles dans les confins de la commune de Bignona. Un soulagement pour « les croyants qui quittent à pied les villages environnants pour assister à la célébration à Notre-Dame de Lourdes », témoigne Jacques Coly, 77 ans, catéchèse. « Certains passent même la nuit pour ne pas être en retard lors de la messe de Noël », ajoute l'abbé Jean Bernard Manga de Notre-Dame de Lourdes. C'est ce lieu de culte multifonctionnel qui a besoin d'un lifting au grand bonheur de toute une communauté de foi.