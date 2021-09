Congo-Brazzaville: Théâtre pour tous - La Compagnie Nsala organise « Vacances en ART »

Un village artistique de vacances sera organisé dans cinq lycées et collèges de Brazzaville ainsi qu'au gymnase Henri-Elendé, à côté du stade Alphonse-Massamba-Débat ,du 10 au 30 septembre.

Organisé par la Compagnie Nsala qui travaille principalement sur l'éducation artistique en milieu scolaire et le loisir jeune public à travers son projet Nsala School'Art, le projet cible les enfants de 3 à 20 ans. Il vise principalement à offrir à ceux qui passent leurs vacances à Brazzaville la possibilité de s'occuper sainement en apprenant de façon ludique à ; initier les jeunes aux métiers d'art par des ateliers artistiques et artisanaux ; éviter une trop grande exposition des enfants à la télé et aux réseaux sociaux ; offrir un loisir sain dans le strict respect des mesures barrières tel qu'édicté par le gouvernement ; offrir aux parents une alternative pour l'occupation et notamment la gestion des tout-petits ; créer un cadre sain de loisir pour la jeunesse de Brazzaville ; initier les enfants à l'informatique.

Cinq lycées et une école primaire sont retenus pour abriter les villages. Il s'agit des lycées A.A. Neto ; de la Révolution ; de la Réconciliation ; Savorgnan De Brazza ; Sébastien Mafouta ; et l'école primaire de Kintélé. Outre ces établissements publics, il y a le gymnase Henri-Elendé dont un village de vacances constitué de dix huttes en bois couvertes de pailles sera construit dans sa cour. Chaque hutte abritera un atelier et ses dimensions devront lui permettre de recevoir vingt-cinq enfants afin de rester dans le strict respect des mesures barrières.

Quant aux ateliers, il y aura un de théâtre dirigé par un metteur en scène. Cet atelier va travailler sur le jeu d'interprétation de rôle et sur l'improvisation. Les enfants vont travailler sur la diction, la respiration, l'expression corporelle et la prise de parole en public. S'agissant de l'atelier slam, il va s'appuyer sur l'écriture poétique. Les enfants vont apprendre à écrire et à déclamer les poèmes. L'atelier sera dirigé par un slameur ou une slameuse confirmé de Brazzaville.

L'atelier dessin et peinture va unir les enfants de tous les âges, de la maternelle au lycée. Il sera sous la direction d'un grand nom de l'art plastique du pays et les enfants vont y apprendre les techniques du dessin et de la peinture sur toile. Pour les plus petits, il s'agira d'une initiation au dessin et au coloriage. Celui du cinéma sera subdivisé en plusieurs sous ateliers. Il sera dirigé par une équipe de professionnels du cinéma. Il s'agit de faire ressortir tous les métiers qui gravitent autour du cinéma (Scénariste, costumier, réalisateur, éclairagiste, scénographe, script).

L'atelier d'artisanat sera consacré essentiellement aux jeunes filles. Il leur permettra d'apprendre à se fabriquer des boucles d'oreilles, à habiller leurs sacs, leurs trousses, leurs sandales et chaussures ainsi qu'à fabriquer des sandales avec des produits locaux. Cet atelier sera animé par deux artisanes professionnelles. Alors que celui de musique tout comme celui du cinéma va nécessiter plusieurs encadreurs tant les domaines de compétences sont variés dans cet art. Toutefois, quatre domaines seront retenus : chant, guitare, piano et tam-tam. L'atelier de danse, quant à lui, sera divisé en deux sous ateliers, à savoir danses traditionnelles et danses de salon. Le but étant de réconcilier les enfants avec leur culture et de les préparer aux grandes cérémonies. Tous les enfants inscrits à l'atelier de danse feront les deux sous ateliers

L'atelier NTIC permettra aux enfants de mettre à profit leurs vacances pour apprendre l'informatique. Il sera divisé en quatre modules que sont : Office (Word, Excel, Publisher, Power point) ; Infographie ; Initiation à la maintenance ; Montage son et vidéo. Le matériel informatique affecté à chaque site du village de vacances reviendra à ce site à la fin des vacances. Ainsi les enfants pourront-ils continuer leur atelier informatique pendant toute l'année scolaire.

Enfin, l'atelier contes c'est la garderie de vacances. A la différence de tous les autres ateliers, il accueillira les enfants dont les parents sont occupés et ne disposent de personne pour leur garde. Il sera géré par une maîtresse de maternelle et recevra des conteurs et des griots. Un programme de prestation sera élaboré avec les artistes de Brazzaville. Il y sera aussi développé des jeux éducatifs.

En fonction du nombre d'enfants inscrits, plusieurs groupes du même atelier peuvent être mis en place afin de respecter les mesures barrières et permettre à chaque enfant d'adhérer à l'atelier de son choix. Pour la réussite de ces ateliers, cent quarante artistes seront mobilisés.

S'agissant de l'inscription aux ateliers, elle est volontaire et se fera sur la base d'une liste ouverte au Palais des congrès et par téléphone. « Les ateliers seront gratuits si nous parvenons à trouver des partenaires pour le financement des villages, l'achat du matériel et des instruments, la rémunération des encadreurs et de l'équipe projet. Autrement dit, un droit d'inscription et des frais mensuels seront mis en place afin de prendre en charge l'achat et la location du matériel ainsi que la rémunération des encadreurs », a fait savoir Harvey Massamba, responsable de la compagnie Nsala.