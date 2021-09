Congo-Brazzaville: Fima - Une vitrine pour les artistes émergents

Après avoir été contraint d'annuler le Festival international de musique et des arts (Fima) pendant deux ans, son directeur général, Médard Mbongo, a annoncé, lors d'une conférence de presse organisée il y a quelques jours à Pointe-Noire, que la 8e édition de cette manifestation se tiendra du 17 au 20 septembre dans cette ville.

Médard Mbongo a rendu public, lors de la conférence, le thème retenu pour cette année : « Luttons tous contre la covid-19 pour un monde sain ». Dans quelques jours, tous les yeux seront braqués sur la huitième édition du Fima, une fête musicale qui regroupe les artistes d'ici et d'ailleurs. Cet événement permet non seulement aux artistes en herbe de se faire une place dans l'univers de la musique, mais également aux artistes déjà connus de conquérir d'autres âmes. Un moment de joie et, surtout, de bonheur partagé entre artistes et mélomanes.

Cette année, deux sites ont été retenus pour accueillir l'événement, notamment le village Lalala pour les artistes de la musique moderne et l'église ACK, dans le quartier Nkouikou, pour la musique religieuse. L'événement connaîtra deux invités de marque sauf empêchement de dernière heure, a dit Médard Mbongo. Il s'agit de Kévin Mbouandé, patron du groupe Patrouille des stars, et Davy Kassa de Kingoli universel.

Pour Médard Mbongo, le Fima n'est pas juste qu'un simple événement culturel, c'est la vitrine d'un projet plus large qui a pour objectif d'accompagner et valoriser les artistes. Chaque année depuis près de huit ans, le Fima présente des spectacles de musique, de théâtre, de danse et de diverses autres disciplines artistiques réalisés par des artistes en herbe.

En plus de les faire découvrir au public, le festival donne un coup de pouce à ces artistes en leur proposant des formations, une résidence de création ou encore une rencontre professionnelle avec une personnalité bien établie dans le milieu. Malheureusement, par manque de sponsors et d'aide financière, associer à cela la présence de covid-19 dans le pays, le Fima a connu deux années d'hibernation.

Pendant cette conférence de presse, le directeur du Fima a prodigué quelques conseils aux jeunes artistes qui s'aventurent dans ce domaine. « La musique constitue un domaine riche et actif mais très peu organisé et les difficultés de percer sont énormes. De nombreux musiciens de renom ont dû s'armer de patience avant d'arriver à se faire connaître du public. En gros, je vous demande d'être patients si vous voulez émerger», a conclu Médard Mbongo.