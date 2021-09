Congo-Brazzaville: Cinema - "In extremis" continue de cueillir des lauriers

Le court metrage du Congolais Malolo Matouala, réalisé par Michael Gandoh, a été distingué, le 2 septembre, lors des Gona Film Awards qui ont eu lieu à Karaikkudi, en Inde.

Le film "In extremis" a reçu le trophée de la mention horable, dans la catégorie meilleur court métrage. Ce tropheé, qui intervient deux mois après la double distinction lors du Fesival international du film Roshani Aurangabad (Riff) en Inde, confirme la vitalité du cinéma congolais en général et le génie créateur des jeunes cinéastes en particulier, materialisé par le film "In extremis" dont le scénario ne cesse de captiver les cinéphiles par son originalité et sa qualité technico-artistique impeccable.

"In Extremis" est un court métrage de vingt-trois minutes. Produit par Malolo Matouala qui a aussi écrit le scénario, il est l'histoire du jeune Sam qui veut se suicider pour abréger ses souffrances après avoir surpris son chef Roger et sa fiancée Denise en flagrant délit d'adultère dans son lit conjugal. Le film, tourné à Pointe-Noire, présente, dès son entame, l'acteur principal en pleurs prêt à se suicider avec une arme pointée sur sa tempe.

Un drame évité de justesse grâce à un appel venu de nulle part qui a bouleversé son projet suicidaire. Cette conversation l'a amené à échanger avec Hope, la fiancée de son chef, qui pense se plaindre auprès de son amant pour l'impardonnable acte qu'il venait de poser avec la fiancée de son employé. Un coup de fil au terme duquel Sam finit par comprendre que se donner la mort pour avoir été cocufié dans sa propre maison était une décision lâche et irrationnelle. Mais la meilleure option pour lui est de se relever, d'oublier ce projet macabre et de refaire sa vie. En Inde, en plus des Best of the catégory awards, les organisateurs ont aussi attribué les Oustanding Achievement awards, les critics choice awards, l'audience choice awards et l'honorable mention awards decernées dans toutes les catégories.

Près d'une cinquantaine de distinctions ont sanctionné les Gona Film awards. Ce sont, entre autres, le meilleur long métrage international, le meilleur long métrage indien, le meilleur court métrage international, le meilleur court métrage indien, le meilleur réalisateur, le meilleur premier réalisateur, la meilleure photographie, le meilleur montage, le meilleur thème musical, la meilleure musique originale, la meilleure conception sonore, le meilleur acteur, la meilleure actrice, le meilleur acteur dans un second rôle, la meilleure actrice dans un second rôle, le meilleur film expérimental, le meilleur film d'horreur/ Thriller/Fantastique/Science-Fiction, le meilleur film féminin, le meilleur film sur les femmes, le meilleur film d'animation, le meilleur film LGBT, le meilleur film documentaire, le meilleur film de tri à l'unité, le meilleur film famille/enfants, le meilleur film sur la nature/l'environnement/la faune, la meilleure affiche, la meilleure bande-annonce. Signalons qu'en début d'année, le film "In extremis" a également reçu deux distinctions lors du festival international du cinéma indépendant au Cameroun.