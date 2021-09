Congo-Brazzaville: Appel à projets - Une bourse de résidence aux auteurs et illustrateurs

Le Centre national du livre (CNL), basé en France, accorde une bourse de résidence aux auteurs (écrivains, illustrateurs et aux traducteurs) afin de mener à bien un projet individuel d'écriture. Les demandeurs doivent soumettre leurs dossiers avant le 3 novembre de l'année en cours.

La bourse de résidence a pour objetif d'attribuer une rémunération à des auteurs invités en résidence par une structure située sur le territoire français pour leur permettre de mener à bien un projet d'écriture, d'illustration ou de traduction relevant des domaines littéraires soutenus par le CNL, ainsi qu'un projet d'animation littéraire élaboré conjointement avec la structure d'accueil.

Elle est destinée aux auteurs francophones, quels que soient leur nationalité et leur lieu de résidence, ainsi qu'aux auteurs non francophones traduits en français ou dans une des langues de France et résidant en France depuis plus de cinq ans.

Si le demandeur dispose du statut de réfugié politique, une dérogation à la condition relative à la résidence en France depuis plus de cinq ans peut être accordée par le président du CNL.

Pour en bénéficier, le candidat doit premièrement avoir un compte personnel ou le créer sur le portail numérique des demandes d'aides au plus tard trois jours avant la date limite de dépôt des dossiers. Passé ce délai, les demandes seront irrecevables. Un montant de 2 000 euros est accordé durant un à trois mois.

Les demandeurs doivent respecter les critères d'éligibilité ci-après : avoir un intérêt du projet d'écriture, d'illustration ou de traduction et de sa publication ; qualité littéraire, scientifique ou artistique de l'œuvre antérieure de l'auteur ; qualité du projet de résidence et du programme de rencontres et interventions ; diversité des formes de rencontres et des interventions, des publics visés et des partenaires ; adéquation du profil de l'auteur avec le projet de résidence présenté.

Capacité de l'auteur à participer au projet de résidence présenté ; capacité de la structure d'accueil à mener à bien le projet de résidence et à tenir ses engagements vis-à-vis de l'auteur ; aides publiques déjà obtenues.

Le dépôt se fait exclusivement en ligne en format numérique, via le portail des demandes d'aides du CNL. Seuls les projets qui remplissent les conditions éligibles sont acceptés : le projet présenté doit être personnel d'écriture, de traduction ou d'illustration (bande dessinée ou album pour la jeunesse), quelle que soit la langue dans laquelle il doit être publié ; celui-ci n'a jamais été examiné par le CNL et ne doit pas être achevé avant son examen en commission ; il doit relever des domaines littéraires soutenus par le CNL...

Signalons que la bourse est versée à l'auteur en une fois, à sa demande, à la réception par le CNL de la convention signée entre la structure d'accueil et lui-même et après contrôle de sa conformité au projet. En cas de non-exécution totale ou partielle de la résidence, le CNL demande le remboursement total ou partiel de la bourse. Pour en savoir plus, voir la page consacrée à cette aide sur le site du CNL www.centrenationaldulivre.fr

En rappel, le CNL octroie chaque année trois types de bourses : la bourse de découverte, de création et d'année sabbatique.