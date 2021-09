Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Francis Ata prend les rênes de la fédération de judo

La Fédération congolaise de judo et disciplines associées a depuis le 4 septembre un nouveau président. Me Francis Neyl Ata Asiokarah a été élevé à sa tête pour l'olympiade 2021-2024, succédant ainsi à Marien Ikama, qui n'avait plus fait acte de candidature. En l'absence d'un challenge puisqu'Abel Ndengue a lui aussi jeté l'éponge la veille, la voie était déjà balisée pour le nouveau président.

Le nouveau président de la Fédération de judo s'est engagé à réformer, former, transformer, encadrer, orienter et vulgariser cette discipline sur toute l'étendue du territoire national. "Aujourd'hui commence une histoire pour le judo congolais. Nous allons aborder cette nouvelle ère en faisant un effort de demeurer tous unis malgré nos divergences. Car l'idéal serait de projeter le judo au firmament, le rendre performant et compétitif", a déclaré le nouveau président.

Francis Ata a promis de multiplier des stages et séminaires de sensibilisation et renforcement des capacités des athlètes, entraîneurs et arbitres en vue de remettre le judo sur les bons rails. Il entend mettre l'athlète au centre de toutes ses activités afin d'obtenir de bons résultats. "Le défi est énorme car vous devez redresser le judo, le mettre sur les rails parce que vous devrez fonctionner admnistrativement comme les autres fédérations", a indiqué, pour sa part, Auguste Etsala au nom du Comité national olympique et sportif congolais.

"Je vous invite à vous mettre résolument au service du judo qui a trop pris du retard afin de redorer son blason", a déclaré, quant à lui, Juste Charles Dinga, représentant du ministre des Sports.

Le nouveau président sera aidé dans ses fonctions par Ange Ombongo et Pierre Mabiala, respectivement premier et deuxième vice-présidents. Ghislain Allure Bouesso Nzambi est le 3e vice-président. Ludovic Destin Oba Ngakosso et Jean Malanda assument respectivement les fonctions de secrétaires général et d'adjoint. Audrey Marina Mbemba Bicalou est la trésorière générale avec pour adjointe Destinée Bibiche Bonobo Eteni. Yvon Ngouabi, Charend Christel Bokoko et Rémy Moranga Mbongo sont les membres. Franck Gildas Wamba Mass, Demederos Retenu Tossou et Raymond Evit Mountou sont les membres du commissariat aux comptes.