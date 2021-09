Congo-Brazzaville: Province de l'Ituri - Une trentaine de sociétés exploite illicitement des minerais

Dans une liste rendue publique le 3 septembre, l'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) a dénombré une trentaine de sociétés qui exploite frauduleusement des minerais, et sollicite du gouvernement une enquête administrative dont les résultats seront rendus publics et les auteurs de cette maffia sévèrement sanctionnés.

L'Acaj relève que les sociétés indexées appartiennent aussi bien aux étrangers qu'aux Congolais et exercent leurs activités en violation des lois de la République. Cette ONG de défense des droits de l'homme dit solliciter du gouvernement une enquête administrative, demandant, par ailleurs, que les auteurs et complices de cette maffia soient sévèrement sanctionnés.

Parmi les sociétés identifiées, il y a Hua Yuan (HY), avec comme responsable Wei Quanhua et comme coopérative partenaire Coomitebwa ; Premier Choice Mining (PCMR), avec Wang Bin et Coomituti ; Xin Ding Yuan (XDY), avec Wei Yua Zuo et Coomiki ; Da Sheng (DSG), avec Qin et Coomico ; Mining Work Support Sarlu, avec Qin Yihang et Coomico ; Shanxi Dikuang Overseas Engineering Construction (SDOC), avec Zuo Dong et Coopemo, Centre Ressources, avec Jia Hao shen et Comea. Il y a également Tia Di Ren Sarl (TDR), avec Qin Shenyi et Coomibe ; Mali Yetu Scoops, responsable non identifié et coopérative, Comidev ; Combined Mining Compagny (CMC), responsable et coopérative non identifiés ; Kimia Mining Investment, avec Lin Hao, coopérative non identifiée ; New Mineral Investment (NMI), avec Yang Denny Chuan et coopérative non identifiée ; Paulo Pimenta Solange (PPS), avec Oliviera Pimenta Paulo et coopérative non identifiée ; Glory Mining (GM), avec Xu Genhong et coopérative non identifiée, DJJ, avec responsable et coopérative non identifiés ; Ding sheng Service (DS Sarlu), avec Shi Guomin et coopérative non identifiée ; AD, avec responsable et coopérative non identifiés.

L'Acaj a également identifié la société minière Ndo-Okebo, avec responsable et coopérative non identifiés ; la Société Machine Congo (SMC), avec Liu Felong et coopérative non identifiée ; Socomindok, avec Gao Liang et coopérative non identifiée ; Muungano na Maendeleo, avec Roger Katabuka Basisa et coopérative non identifiée ; Longwei, avec responsable et coopérative non identifiés, Brazil Congo Mineracao Sarl (MWMAP), avec Patrick Kitelo Matezolo et coopérative non identifiée ; Coms Sikuzani (SNC), avec responsable et coopérative non identifiés ; Socomik, avec Wu Yongling et coopérative non identifiée, Dragon, avec Lochi et coopérative non identifiée ; Shin Ra Electric Power Company (SREPC Sarl), avec Mme Joseph Kisembo, Lo Hoi Hong et Zhong Jin Wu, coopérative non identifiée, ainsi que RDC Huafeng Mining Investment Sarl, avec Mme Chistian Kulutu Luboma et Lin Qingshu, coopérative non identifiée.

A cette liste, il faudrait également ajouter la société Kimia Mining, qui avait sollicité et obtenu le permis de recherche, mais qui se livrerait à ce jour à l'exploitation minière sans titre légal.