Congo-Brazzaville: Littérature - « Femme du ciel et des tempêtes » de Wilfried N'Sondé

Le romancier franco-congolais renoue avec sa plume mêlant les péripéties sur l'écologie, l'harmonie avec le vivant, le partage entre les peuples et la communication entre mondes visible et invisible.

Dans Femme du ciel et des tempêtes paru chez Acte Sud, Wilfried N'Sondé met son ardeur au service de thématiques nécessaires - le respect de la nature, l'harmonie de l'humain et du vivant - et inspirantes - le lien, le partage et la transmission entre les peuples, ainsi que la communication entre mondes visible et invisible.

Le récit palpitant décrit la sépulture d'une reine à la peau noire, qui dormait sous le permafrost depuis plus de dix mille ans et qui se révèle à un chaman de la tribu des Nenets, dans la péninsule de Yamal. Les peuples de Sibérie auraient-ils des ancêtres venus d'Afrique ?

Face à cette stupéfaction, le chaman de Sibérie décide d'utiliser sa découverte pour protéger un territoire naturel menacé par l'exploitation gazière. Il demande de l'aide à un scientifique français, un ami, dans l'espoir que celui-ci saura mobiliser les écologistes du monde entier. Le zoologue organise une expédition rapide et discrète, et sollicite pour l'épauler deux jeunes gens aussi compétents qu'idéalistes : une docteure en médecine légale germano-japonaise et un anthropologue d'origine congolaise.

Un mafieux russe et son homme de main, qui tiennent à leurs projets industriels, les attendent de pied ferme...

Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N'Sondé a grandi en Île-de-France et vécu vingt-cinq ans à Berlin. Il habite désormais à Lyon. Auteur de cinq romans publiés chez Actes Sud, notamment Le Cœur des enfants léopards (2007, prix des Cinq continents de la francophonie et prix Senghor de la création littéraire) et Un océan, deux mers, trois continents (2018), il a reçu une dizaine de prix littéraires, parmi lesquels le prix Ahmadou-Kourouma, le prix France Bleu / Page des libraires et le prix des lecteurs de L'Express / BFMTV.