Sénégal: Koulibaly, Sabaly, Niang, Mendy, Diallo... - Quand les binationaux font le bonheur d'Aliou Cissé

Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Mbaye Niang, Édouard Mendy, Alfred Gomis, Nampalys Mendy... Ils sont une vingtaine de joueurs à avoir été recrutés par Aliou Cissé alors qu'ils avaient la possibilité de jouer pour un autre pays. Ces binationaux, associés aux footballeurs formés sur le plan local, ont permis au coach national d'avoir un bon mixte de joueurs susceptibles d'installer le Sénégal sur le toit du football africain.

Kalidou Koulibaly : le « ministre » de la défense

Après avoir conquis le cœur du gardien de but Abdoulaye Diallo et Amara Baby, Aliou Cissé a lancé son opération de charme en direction de Kalidou Koulibaly. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs d'Italie, le joueur de Naples a accepté la main tendue par le sélectionneur national. Il a ainsi fêté sa première sélection le 5 septembre 2015 sur la pelouse de la Namibie (0-2), en éliminatoires de la Can 2017. Le robuste défenseur n'avait pas raté son baptême du feu. Intraitable dans les duels, présent sur les phases offensives, Koulibaly, qui avait montré l'âme d'un guerrier, s'avérait être une bonne pioche pour l'équipe nationale. Une équipe qui avait besoin d'une tour de contrôle pour bétonner son arrière-garde. 6 ans après, Kalidou Koulibaly continue d'être un pilier de la sélection nationale. Sa régularité a même fait de lui le capitaine. Il portait encore le brassard lors du dernier match remporté contre le Togo (2-0). Kalidou Koulibaly, qui a contribué au retour du Sénégal sur la scène mondiale avec la qualification à la Coupe du monde 2018 et une finale de Can en 2019 contre l'Algérie, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'un des plus grands objectifs du défenseur de Naples est de remporter un trophée avec le Sénégal. L'occasion lui en sera donnée lors de la messe du football africain prévue en 2022 au Cameroun.

Youssouf Sabaly : pièce essentielle sur les côtés

Formé au Paris Saint-Germain, Youssouf Sabaly, qui a affuté ses armes avec les sélections de jeunes de la France avec lesquelles il a côtoyé des joueurs comme Paul Pogba, a longtemps été dans le viseur des différents coaches qui se sont succédé sur le banc des « Lions ». Mais, c'est Aliou Cissé qui finira par décrocher la timbale en le convainquant pour défendre les couleurs du Sénégal. En vrai porte-bonheur, sa première sélection coïncide avec la qualification à la Coupe du monde 2018 en Russie. Titulaire contre l'Afrique du Sud, le 10 novembre 2017 à Polokwané, il contribue au succès 2-0 des « Lions » sur les « Bafana Bafana ». Sabaly, qui a rapidement doublé Lamine Gassama et Moussa Wagué au poste de latéral droit, est devenu un pion essentiel dans le 11 de départ. Sa polyvalence lui permet aussi de beaucoup dépanner au poste de latéral gauche. Reconnu pour son sérieux, son aisance technique et ses aptitudes sur le plan tactique, le nouveau joueur du Bétis Séville est l'une des plus belles trouvailles d'Aliou Cissé. Cependant, le joueur de 28 ans, victime d'une grave lésion musculaire en Espagne, pourrait rater la prochaine CAN 2022.

Édouard Mendy : l'homme araignée

Pour construire une équipe solide, il faut d'abord s'efforcer d'avoir une bonne défense. Et qui dit bonne défense dit bon gardien de but. Le sélectionneur national, qui a très tôt compris que pour briller dans le haut niveau, il faut avoir un gardien de but de qualité, a parcouru l'Europe pour trouver la perle rare. Aliou Cissé a d'abord enrôlé Abdoulaye Diallo qui évoluait alors à Rennes. Ce dernier a offert de bons et loyaux services mais son manque de temps de jeu en club a fini par briser son envol. Le coach des « Lions » a ensuite mis la main sur Alfred Gomis dont les prestations en équipe nationale ont souvent été de haute facture. À force de prospecter, l'homme aux dreadlocks finira par trouver un « trésor » nommé Édouard Mendy. Ce dernier, d'abord sélectionné par la Guinée-Bissau, a troqué le maillot des « Djurtus » pour celui des « Lions ». Le gardien de but, qui a rallié la Tanière pour la première fois contre Madagascar (2-2, 9 septembre 2018), a d'abord joué les seconds couteaux derrière Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis avant de les coiffer au poteau. Depuis sa première titularisation en Guinée équatoriale (17 novembre 2018), en éliminatoires de la CAN 2019, Mendy s'est installé confortablement comme un indiscutable. Devenu numéro 1 dans les buts, il a, en 10 sélections, encaissé seulement 2 buts pour 8 clean-sheets (matchs sans encaisser). Grâce à son nouveau statut acquis à Chelsea où il a remporté la Ligue européenne des champions et la Super Coupe d'Europe, le Sénégalais est désormais considéré comme l'un des meilleurs portiers dans le monde du foot. Sa présence dans le 11 des « Lions » est un gage de sécurité.

Mbaye Niang : l'attaquant en quête de renaissance

Rarement l'arrivée d'un binational n'avait fait couler autant d'encre et de salive. Pris à partie par plusieurs fans qui lui reprochaient d'avoir préféré la France au Sénégal, Mbaye Niang a été accueilli par un tollé. Mais, dès sa première sortie au Cap-Vert (0-2, 7 octobre 2017), en éliminatoires du Mondial 2018, il a calmé ses détracteurs. À l'origine de l'ouverture du score de Diafra Sakho, Mbaye Niang a assuré lors de la victoire en Afrique du Sud (0-2), synonyme de retour en Coupe du monde après 16 ans d'absence. L'ancien coéquipier d'Antoine Griezmann avec l'équipe de France espoirs s'impose comme joueur clé d'Aliou Cissé. Auteur de son premier but avec le Sénégal face à la Pologne (2-1), lors du Mondial 2018, Niang a enchaîné par une réalisation face au Soudan (3-0, 13 octobre 2018) et un doublé contre Madagascar (2-0, 23 mars 2019), en éliminatoires de la CAN 2019. Cependant, lors de la CAN en Égypte, il n'a pas tiré son épingle du jeu avec aucun but inscrit. Depuis cette compétition, la situation du joueur en équipe nationale comme en club s'est détériorée. D'ailleurs, il n'a plus mis les pieds en sélection depuis le 13 novembre 2019 et le match remporté à Thiès face au Congo (2-0). Un sursaut de Niang, habitué à sortir du fond du trou pour réaliser des coups d'éclat n'est pas à exclure.

Abdou Diallo : le parfait acolyte de Koulibaly

Toujours en quête de renforts pour permettre à l'équipe nationale de s'améliorer dans tous les secteurs, Aliou Cissé a puisé dans la réserve de binationaux éparpillés dans le monde entier, notamment en France. Pour les rencontres de mars dernier contre le Congo (0-0) et l'Eswatini (1-1), en éliminatoires de la CAN 2022, il a fait appel à Fodé Ballo Touré, Nampalys Mendy et Abdou Diallo. Si les deux premiers ont fait de belles impressions, Abdou Diallo, lui, a quasiment acquis un statut de titulaire indiscutable en seulement 3 apparitions. Son association avec Kalidou Koulibaly commence déjà à porter ses fruits. Avec deux joueurs qui allient finesse technique, puissance physique et qualité de relance, l'axe central de la défense sénégalaise ne peut s'en porter que mieux. À l'occasion du dernier succès sur le Togo (2-0), Abdou Diallo a permis aux « Lions » de sécuriser leur avance en inscrivant le second but. C'était sa première réalisation en équipe nationale.

Les binationaux convoqués par Aliou Cissé

Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Diallo, Younousse Sankharé, Amara Baby, Keita Balde, Santy Ngom, Clément Diop, Opa Nguette, Alfred Gomis, Édouard Mendy, Sada Thioub, Mbaye Niang, Youssouf Sabaly, Mohamed Naby Sarr, Pape Cheikh Diop, Bingourou Kamara, Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Fodé Ballo Touré, Seny Timothy Dieng