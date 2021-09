Afrique: CAN féminine (Demi-finale) - L'Algérie éliminée au tab par la Tunisie (3-4)

Le Caire — La sélection algérienne (seniors/dames) de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe arabe des nations après sa défaite devant la Tunisie aux tirs au but (3-4), après que le match s'est achevé sur le score de (2-2 / mi-temps : 0-0), dans un match disputé vendredi à l'Arab Contractors Stadium du Caire.

Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Imene Merrouche (45+2') et Naima Bouhani (66'), au moment où Ghada Ayadi (6') et Sabrine Mamay (46') ont inscrit les buts des tunisiennes.

La Tunisie rejoint en finale son homologue jordanienne, qui s'était qualifiée un peu plus tôt dans l'après-midi, également à l'Arab Contractors Stadium du Caire, où elle avait dominé l'Egypte dans l'autre demi-finale (5-2).

Les buts de la Jordanie ont été inscrits par Djebara (37' et 46'), Djirine (38') et Fridj (45'+4 et 78'), alors que Sara Issam avait sauvé l'honneur pour la sélection du pays organisateur à la 42', avant que sa coéquipière Sali Mansour ne rajoute un deuxième but à la 67'.

Après cette Coupe arabe des nations, les Algériennes disputeront le premier tour des éliminatoires de la CAN-2022, pendant lequel elles défieront le Soudan en deux manches, entre le 18 et le 26 octobre.

En cas de qualification au deuxième et dernier tour, prévu entre le 14 et le 23 février 2022, la sélection algérienne, conduite par l'ex-internationale Radia Fertoul, sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique.