Sénégal: Mondial 2022 - Les ténors ont confirmé leur statut lors de la première journée des éliminatoires

Dakar — Les ténors du football africain ont fait respecter leur statut en gagnant lors de leur premier match de la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, à l'exception de la Côte d'Ivoire contrainte au nul 0-0 par le Mozambique.

Les cinq représentants du continent lors du Mondial 2018 joué en Russie ont tous gagné leur match lors de cette journée débutée mercredi, à commencer par le Sénégal qui a battu le Togo 2-0 à Thiès.

Le Nigeria et le Maroc sont venus à bout respectivement du Liberia et du Soudan sur le même score, 2-9, l'Egypte a battu 1-0 l'Angola et la Tunisie s'est imposée (3-0) aux dépens de la Guinée Equatoriale.

L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a réalisé un festival en marquant 8 buts à Djibouti, avec un quadruplé de son attaquant Islam Slimani (Lyon, France).

Le Cameroun qui fait partie des sélections ayant joué le plus grand nombre de phases finales, a battu (2-0) le Malawi, futur adversaire du Sénégal à la CAN 2021, reportée à janvier prochain pour cause de pandémie du coronavirus.

Au total, sur les 20 matchs joués, 10 se sont soldés par des victoires à domicile et trois succès ont été réussis à l'extérieur.

La deuxième journée va débuter dimanche pour se poursuivre jusqu'au mardi 7 septembre, jour du match Congo-Sénégal.

Le match phare de la 2-ème journée va opposer lundi la Côte d'Ivoire au Cameroun.

Les 10 équipes classées première de leur poule vont disputer les play-offs en mars prochain, pour désigner les cinq sélections devant défendre les couleurs africaines à la Coupe du monde Qatar 2022.