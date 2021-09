Cameroun: Les premiers mots de Paul-Georges Ntep à Boavista

Paul-Georges Ntep signe un contrat d'un an plus une année en option à Boavista. (D1 Portugal).

L'attaquant international camerounais, Paul-Georges Ntep, s'est engagé avec Boavista suite à la fin de son contrat avec Guingamp. L'ailier à la carrière minée par les blessures a signé un contrat d'un an, plus une autre année en option. Dans ses premiers mots aux dirigeants du club, l'international camerounais a garanti son plein engagement à « contribuer avec de nombreux buts et passes décisives afin que le club puisse atteindre ses objectifs ».

« Je suis venu dans un club spécial et j'espère que nous marcherons ensemble vers le succès. J'ai déjà beaucoup cherché sur Internet à propos de Boavista et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un club très respecté au Portugal, avec une grande histoire et plusieurs trophées remportés. C'est un club très lié à ses fans et je suis très heureux de faire partie de cette grande famille », a souligné Paul-Georges Ntep.