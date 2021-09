Sénégal: Saint-Louis / Pour mettre fin à l'injustice dans l'exerxice de leurs activités - Les commerçants-détaillants installent des cellules au niveau des quartiers

Les commerçants-détaillants de la région de Saint-Louis dénoncent l'injustice et les accusations faites à leur encontre ces derniers temps concernant la hausse des prix des denrées.

Regroupés au sein d'une Association nouvellement créée, ces commerçants détaillants veulent désormais plus de considération de la part des autorités étatiques. Ils en interpellent directement le Chef de l'Etat, Macky Sall, pour revoir ensemble la situation du «commerce-détaillant» au Sénégal. Ils ont procédé avant-hier, jeudi 2 septembre, à l'installation de leurs cellules au niveau des différents quartiers de la ville. Cette rencontre avait pour but d'installer des cellules de l'Association des «Commerçants-Détaillants» de la Région de Saint-Louis (ACDR) au niveau des quartiers de la ville de Saint-Louis.

À en croire, le Président de ladite Association, en l'occurrence Babacar Diop, celle-ci a été créée dans le but de «préserver leurs droits au vu des problèmes auxquels ils sont confrontés». "L'Association des commerçants-détaillants de la région de Saint-Louis réclame plus de considération de la part des autorités étatiques. Nous dénonçons les accusations et autres injustices notées dans le cadre de nos activités.

Les commerçants détaillants ne sont pas impliqués dans les prises de instances ni présents au niveau des hautes instances alors qu'ils sont les vendeurs les plus proches des populations en plus d'être des pourvoyeurs d'emplois. C'est la raison pour laquelle nous procédons à l'installation des cellules au niveau des quartiers de Saint-Louis dans le but de mieux sensibiliser tous les boutiquiers détaillants sur leurs droits et devoirs envers les consommateurs", a déclaré Babacar Diop, Président de l'ACDR.

Ses camarades et lui ont dénoncé toutes les accusations dont ils sont victimes en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. L'ACDR a décidé de prendre en charge l'avenir de ses membres à savoir les commerçants détaillants. Elle réclame des assises sur le secteur du commerce pour que les lois et règlements jugés obsolètes soient revus et réadaptés à ce secteur du commerce.

L'ACDR a également dénoncé l'octroi à grande échelle et sans aucune étude d'emplacement de licences de ventes à de grandes surfaces qui présentement sont en train de provoquer leur faillite et plus tard leur disparition.

Les membres de l'ACDR en ont profité aussi pour lancer un appel au Président de la République Macky Sall en sollicitant une audience avec lui pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.