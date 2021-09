Algérie: Covid-19 - Coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a donné, samedi, le coup d'envoi de la campagne nationale de la vaccination qui permettra d'atteindre l'objectif de vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année en cours et ce avec l'implication et le rôle que vont jouer tous les secteurs ministériels, la société civile et le partenaire social.

Lors d'une conférence de presse organisé en début de matinée de samedi au siège du ministère de la Santé à l'occasion du lancement de la campagne nationale de la vaccination qui s'étalera du 4 au 11 septembre prochain, M. Benbouzid a tenu à souligner que "cette campagne de vaccination qui vient d'être lancée et qui se poursuivra, nous permettra de manière efficace à atteindre notre objectif tant attendu qui consiste à vacciner pas moins de 70% d'algériens d'ici la fin de l'année en cours".

Le ministre a également appelé à une "totale mobilisation" du Gouvernement et du peuple algérien pour la réussite de cette campagne de vaccination, et ce jusqu'à ce que "nous atteignons un grand nombre de personnes vaccinées", ce qui permettra, dit-il, de réduire l'incidence de la pandémie et soulager les hôpitaux".

Dans le même registre, M. Benbouzid a appelé les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner au niveau des espaces mis à leurs dispositions à travers tout le pays, et où toutes "les conditions nécessaires y sont réunies", soulignant qu'il faudra réaliser des chiffres record de nombre de vaccinés d'ici la fin de l'année.

Il a aussi convié la presse nationale qu'il considère comme un "partenaire efficace" à se mettre de la partie et jouer un rôle "positif" au cours de cette campagne de vaccination, en sensibilisant le citoyen sur les risques du Coronavirus.

Ainsi, M. Benbouzid a tenu rendre hommage au personnel du secteur de la santé qui ont "relevé les défis" et continuent de" lutter contre la pandémie, en dépit de toutes les difficultés que nous avons traversées durant la troisième vague de la pandémie", a-t-il souligné.

Le même responsable a déclaré que le ministère de la Santé présentera quotidiennement des chiffres de la campagne nationale de la vaccination, affirmant que l'évaluation générale aura lieu le 11 septembre, dernier jour de la campagne nationale de la vaccination, baptisé le "Big Day".

