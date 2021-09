Afrique: La propriété intellectuelle au centre de discussions algéro-américaines

Alger — L'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA) a pris part, par visioconférence, à des discussions sur la propriété intellectuelle, organisées par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique (USPTO) et l'ambassade des Etats-Unis en Algérie, a annoncé, samedi, l'ONDA dans un communiqué.

"La rencontre a vu la participation de plusieurs établissements et représentants d'instances officielles, notamment du ministère de la Justice, de celui du Commerce, de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI)", a précisé l'ONDA dans le communiqué publié sur sa page Facebook.

Au terme des interventions et exposés des participants sur leurs propres expériences en matière de propriété intellectuelle, toutes les parties ont convenu de la nécessité de soutenir la formation et l'échange entre les institutions souveraines (ministère de la Justice et celui du Commerce), les instances sécuritaires (DGSN, Gendarmerie nationale) et les établissements qui veillent sur la consécration de la propriété intellectuelle à l'image de l'ONDA".