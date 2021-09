Algérie: Promouvoir l'agriculture et la pêche pour assurer une meilleure sécurité alimentaire

Alger — Le Gouvernement prévoit, à travers son Plan d'action qui sera soumis au Parlement, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour développer le secteur de l'agriculture et de la pêche, et ce, dans l'objectif d'assurer une meilleure sécurité alimentaire et une diversification de l'économie nationale.

Selon le Plan d'action, dont l'APS détient une copie, le gouvernement mettra en œuvre tous les outils devant permettre de développer ces deux secteurs stratégiques afin de renforcer la sécurité alimentaire du pays, promouvoir une économie productive et diversifiée.

Dans ce document, il a été énuméré les actions envisagées en faveur du secteur agricole, notamment l'encouragement des investissements privés à travers un certain nombre de motivations dont des facilités d'accès au foncier et la débureaucratisation de l'acte d'investir par la création du guichet unique.

Dans son Plan d'action, le gouvernement mise aussi sur la promotion de l'investissement dans le sud par le biais de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes, l'assainissement du foncier et la récupération des terres non travaillées ainsi la sécurisation des exploitants par la régularisation de leur situation.

Le gouvernement compte procéder, aussi, à la modernisation de l'agriculture par l'intégration de l'innovation et de la numérisation ainsi que par une réforme des instituts techniques, des centres de recherche, des offices et des groupes économiques afin qu'il puissent répondre aux objectifs de la politique de développement du secteur.

Pour un développement durable de la pêche et les ressources halieutiques

S'agissant de la pêche et des ressources halieutiques, le plan du gouvernement a mis en avant les capacités de ce secteur à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire du pays ainsi qu'à l'émergence d'une économie nationale productive et diversifiée à travers l'accroissement et la diversification de l'offre en produits halieutiques.

Toujours dans la perspective d'accroître la productivité du secteur, le gouvernement compte relancer l'élevage halieutique à travers l'accompagnement des projets d'investissements dans l'aquaculture marine à grande échelle et le lancement de l'aquaculture d'eau douce, notamment dans les zones continentales et sahariennes.

En parallèle, le Plan d'action évoque le développement de la pêche de grand large à travers l'accompagnent des investisseurs pour la création et l'extension d'une flotte dédiée à l'exercice de cette activité pour l'exploitation de nouvelles zones de pêche.

Concernant le volet construction navale, le gouvernement entend développer la construction, la réparation et la maintenance navales avec des capacités nationales de la flottille de pêche et d'aquaculture, à travers la mise en place d'un cadre réglementaire approprié qui devrait définir l'exercice de cette activité.

L'encouragement de la PME, de la micro-entreprise et des start-up et la valorisation des productions halieutiques à l'export notamment à travers les dispositifs existants (ANADE, CNAC, ANGEM) ont été aussi cités dans le Plan d'action.