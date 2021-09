Congo-Brazzaville: Journée du manuscrit francophone - La neuvième édition suscite une forte adhésion des écrivains

Au regard des éditions précédentes, la neuvième connaît une participation significative d'une panoplie d'auteurs de dix-neuf pays. A ce jour, plus de trois cents manuscrits reçus et près d'une centaine sélectionnés dont quatre rédigés par les Congolais.

Depuis le lancement de l'appel à manuscrit en mai dernier, le comité de sélection de la 9e édition de la Journée du manuscrit francophone (JDMF) témoigne d'un fort engouement de la part des écrivains de tous âges, de toutes nationalités francophones et de tous genres. « A ce jour, déjà près de trois cents livres que nous avons admis. Les premiers ouvrages sont présentés sur le site avec un extrait et diffusés sur nos comptes sociaux », a souligné le comité de sélection sur le site de la JDMF.

L'appel à candidature à la 9e édition de la JDMF étant ouvert jusqu'au 30 septembre, chaque auteur peut encore envoyer son manuscrit via le site de l'événement. Lancée en 2013 par les éditions Du Net et Actualité, cette initiative offre l'opportunité à plusieurs auteurs francophones de publier et diffuser gratuitement leur livre en librairie, de décrocher un contrat d'édition.

Au terme des sélections, le jury se prononcera le 24 octobre sur les huit prix attribués par le concours, à savoir Nouvelles, Roman, Essai, Témoignage, Science-Fiction, Poésie, Savoir et le Grand prix de la Journée du manuscrit francophone qui est doté d'un contrat d'édition de 10 000 euros ou d'un chèque de 3500 euros.

Déjà quatre ouvrages congolais en sélection !

Depuis l'ouverture de l'appel à manuscrit à la JDMF 2021, plus de cent-trente ouvrages sont présélectionnés et présentés en extrait sur la page Facebook de l'événement. Parmi-eux quatre issus du Congo, à savoir "Ça doit cesser" d'Etienne Mutabazi, "Monologues intérieurs" de Zéphy Milandou, "Le bien-être universel" de Gilmar Miere et enfin, "Tout, sauf ce nègre !" de Pierre Chassagne Bilaye Malonga.

Des questions sans réponses, des mensonges, des vérités à moitié pleines, les injustices, la corruption, le harcèlement, la mystification de la réussite, tels sont des maux qu'aborde l'œuvre fictive d'Etienne Mutabazi, inspirée de faits réels. Le récit plonge le lectorat dans l'émotion d'un narrateur profondément affecté par le parcours de ses personnages.

"Monologues intérieurs" de Zéphy Milandou, quant à lui, est un recueil de dix nouvelles abordant des thématiques variées sur les histoires de personnes d'un certain âge, selon leur point de vue. En réalité, le recueil met en lumière ce que bien de personnes gardent à l'intérieur d'elles-mêmes et n'osent évoquer mais qui pourtant se trament dans leurs têtes à un moment ou un autre.

« S'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a jamais essayé de vivre pour quelqu'un d'autre, faites un essai ! Vous verrez combien la vie vous apportera en plus ». Tel est le cri de cœur lancé par Gilmar Miere dans son livre "Le bien-être universel". Une œuvre qui invite au don de soi pour le bénéfice de l'humanité.

Enfin, dans son livre "Tout, sauf ce nègre!", Pierre Chassagne Bilaye Malonga peint la société congolaise d'avant l'indépendance, entre injustice, boycott, trahison et cette relation amoureuse sortant de l'ordinaire entre Stevie, jeune française au père protecteur, chargé de la sécurité du général De Gaulle et Salé, un jeune brazzavillois dont le père est membre du groupe des nationalistes qui complote sur la prise en otage du général De Gaulle afin de l'échanger contre la libération de leur leader, André Grenard Matsoua.