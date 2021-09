Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement dans l'alphabétisation

Luanda — Le ministère de l'Éducation (MED) a réaffirmé ce samedi l'engagement de l'exécutif dans le processus d'apprentissage des adultes (alphabétisation) comme moyen de garantir la scolarisation pour tous les Angolais.

Dans un message faisant allusion à la Journée internationale de l'alphabétisation, qui sera célébrée le 8 septembre, le MED rappelle que, malgré les restrictions imposées pour faire face à la pandémie de Covid-19, l'objectif est de mettre en œuvre le projet sur tout le territoire national pour permettre l'accès au système d'éducation et d'apprentissage à tous les citoyens, sans exception.

À cette fin, le MED souligne la mise en œuvre du Plan d'action pour l'intensification de l'alphabétisation et de l'éducation des jeunes et des adultes (Plan EJA-Angola 2019 - 2022).

Le plan met en œuvre trois projets, à savoir l'éradication de l'analphabétisme en Angola, la réduction du retard scolaire dans l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que dans la formation professionnelle et l'orientation professionnelle.

Les données montrent qu'en 2020, 4 millions de citoyens angolais ont perdu des cours d'alphabétisation en raison de la pandémie de Covid-19.

"Ces jeunes et adultes, avec peu ou pas de compétences en lecture et en écriture, ont tendance à être plus vulnérables dans la gestion de leur santé, de leur travail et de leur vie", lit-on dans le message.

Selon le département ministériel, le Covid-19 est le plus grand défi jamais imposé aux systèmes d'éducation et d'enseignement, car il a forcé une interruption des activités d'enseignement à l'échelle mondiale, touchant plus de 1,6 milliard d'élèves.

La pandémie et ses répercussions, ajoute-t-il, ont creusé les inégalités préexistantes dans l'accès à d'importantes opportunités d'alphabétisation, affectant de manière disproportionnée les jeunes et les adultes.

La perspective, en 2020, était d'alphabétiser à environ 500 000 citoyens, comme cela s'est produit en 2019, mais malheureusement les cours ont été interrompus en raison de Covid-19.

Le processus d'alphabétisation des adultes dure quatre mois et ceux du post-alphabétisation durent 18 mois, divisés en deux étapes.

Le cours d'alphabétisation en Angola a commencé en 1976, lancé par le premier président de la République, António Agostinho Neto. A cette époque, le pays avait un taux d'analphabétisme de la population active estimé à 85 pour cent, et aujourd'hui il est d'environ 24 pour cent.

La Journée internationale de l'alphabétisation a été instituée en 1967 par l'UNESCO.