Angola: Un ambassadeur angolais encourage l'investissement dans les sources d'énergie à faible émission de carbone

Taiyuan — L'ambassadeur d'Angola en Chine, João Salvador dos Santos Neto, a déclaré ce samedi à Taiyuan que l'investissement chinois dans le développement de sources d'énergie à faible émission de carbone pourrait être l'un des moyens de soutenir le processus de diversification de l'économie angolaise.

"L'Angola a un climat tropical, du soleil en toutes saisons de l'année, des rivières et du vent avec la puissance nécessaire au développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables", a déclaré le diplomate lors de son intervention à la table ronde tenue dans le cadre du forum international sur les « sources d'énergie à faible émission de carbone » qui s'est déroulé du 2 au 4 de ce mois à Taiyuan, capitale de la province du Shanxi.

João Salvador Neto a souligné que l'Angola devrait adapter la diversification de son économie au scénario de l'ère numérique mondiale, c'est pourquoi il est ouvert aux investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables, pour répondre de manière adéquate aux défis de l'industrialisation et de l'intégration régionale.

Le diplomate a assuré que l'Angola disposait d'une stratégie nationale de biocarburant pour la transition énergétique des sources primaires d'énergie fossile vers des sources à faible émission de carbone, telles que l'hydroélectricité, l'éolienne, solaire et le biodiesel.

Selon le diplomate, le gouvernement encourage l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, à la fois pour la production d'éthanol à partir de la canne à sucre et pour la construction de nouveaux barrages hydrométriques de grande capacité.

Le diplomate angolais a estimé que la coopération internationale et les investissements transcontinentaux dans le secteur des énergies renouvelables étaient essentiels, à la fois pour atténuer les effets du changement climatique et pour stimuler l'industrialisation et l'innovation technologique.

« La recherche d'énergies bas carbone est une préoccupation de tous les gouvernements et les facteurs susmentionnés nous amènent à réfléchir à la nécessité de promouvoir de plus en plus le dialogue et la coopération multilatérale sur des questions qui visent à accélérer la transition des énergies fossiles aux énergies bas carbone, comme du pétrole et du charbon aux énergies renouvelables, notamment l'énergie hydraulique, solaire et l'éolienne », a-t-il souligné.

Le forum international sur le « développement des sources d'énergie à faible émission de carbone » a réuni un millier de participants, dont des scientifiques, des hommes politiques, des experts des Nations Unies et de la Banque mondiale, des diplomates, des universitaires et des hommes d'affaires.