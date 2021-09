Afrique: Elim. Mondial 2022 - Avantage psychologique pour l'Egypte face au Gabon

Contrairement au Gabon, son adversaire de ce soir à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022, l'Egypte est une équipe en confiance. Les résultats de ses cinq derniers matchs en sont la preuve.

Vainqueurs de l'Angola le 1er septembre dernier à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Pharaons voudront certainement enchaîner contre le Gabon ce dimanche soir. Et ils en ont les moyens vu qu'ils obtiennent de bons résultats ces derniers mois.

En effet, contrairement à son adversaire qui n'a gagné que deux fois sur ses six derniers matchs, l'Egypte a nettement fait mieux. Sur ses cinq derniers matchs joués en 2020 et 2021, le pays de Mohamed Salah a enregistré quatre victoires et concédé un match nul (deux victoire lors des deux derniers matchs).

Des résultats qui leur donnent un avantage psychologique sur le Gabon qui reste sur deux défaites lors de ses deux derniers matchs, même si l'on sait que tout se jouera sur le terrain.

En plus, les Pharaons se renforcent pour cette deuxième sortie avec le retour en sélection de Mohamed Salah, absent lors du premier match, l'Egypte étant dans la liste rouge des pays très touchés par le Covid-19. Salah a bien commencé la saison avec Liverpool alors qu'Aubameyang est en pleine doute parce que ne marquant plus avec Arsenal qui fait le plus mauvais début de saison de son histoire en Premier League.

Les cinq derniers résultats de l'Egypte :

01.09.21 Égypte - Angola 1 - 0 Eliminatoires Mondial 2022

29.03.21 Égypte - Comores 4 - 0 Eliminatoires CAN 2022

25.03.21 Kenya - Égypte 1 - 1 Eliminatoires CAN 2022

17.11.20 Togo - Égypte 1 - 3 Eliminatoires CAN 2022

14.11.20 Égypte - Togo 1 - 0 Eliminatoires CAN 2022