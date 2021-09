Afrique: Elim. Mondial 2022 - 4 défaites lors des 6 dernier matchs, le Gabon dans le doute avant d'affronter l'Egypte

Défait contre la Libye le 1er septembre dernier à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Gabon reçoit l'Egypte ce soir pour le compte de la deuxième journée.

Un match qui ne sera sans nul doute pas aisé pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers.

En effet, en plus du fait que l'attaquant d'Arsenal n'est pas en confiance ces derniers mois et aligne des matchs sans but avec son club, son pays n'est pas au top de sa forme depuis l'année dernière.

La preuve, sur leurs six derniers matchs joués, les Panthères ont concédé quatre défaites (dont la dernière contre la Libye il y a quelques jours) et obtenu seulement deux victoires (la dernière contre la RD Congo en éliminatoires de la CAN 2022).

C'est donc avec une équipe dans le doute que le Gabon reçoit l'Egypte qui jouera cette fois avec sa star, Mohamed Salah, absent lors de la première des éliminatoires. Contrairement à Aubameyang, Salah a bien débuté sa nouvelle saison avec Liverpool.

Les six derniers résultats du Gabon

01.09.21 Libye - Gabon 2 - 1 Eliminatoires Mondial 2022

29.03.21 Angola - Gabon 2 - 0 Eliminatoires CAN 2022

25.03.21 Gabon - Rép. Dém. Congo 3 - 0 Eliminatoires CAN 2022

16.11.20 Gambie - Gabon 2 - 1 Eliminatoires CAN 2022

12.11.20 Gabon - Gambie 2 - 1 Eliminatoires CAN 2022

11.10.20 Gabon - Bénin 0 - 2 Match amical