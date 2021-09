Afrique: Elim mondial 2022 - Face à la Namibie, le Togo déterminé à se relever

Le Togo reçoit la Namibie ce dimanche dans le cadre des deuxièmes rencontres de groupe des éliminatoires zone Afrique du mondial 2022. Les deux sélections sont à la quête de leur première victoire.

Battu par le Sénégal à Thiès, le Togo reçoit la Namibie à 16H GMT. Les Eperviers et leur nouveau sélectionneur Paulo Duarte veulent également prendre leur marques.

"On joue chez nous, et c'est à nous de donner le maximum. Aujourd'hui nous sommes 25% meilleurs physiquement que lors du premier match. L'intensité et l'agressivité sont montées d'un cran lors des deux dernières séances d'entrainement. Nous sommes plus frais pour le match. Quand on a la balle, il va falloir qu'on montre nos qualités et qu'on ne l'a pas, il faut tous courir pour la récupérer" a laissé entendre le sélectionneur du Togo à la conférence d'avant-match.

En face les Brave Warriors conduits par un Peter Shalulile capable de faire la différence, veulent également du résultat après le match nul contre le Congo Brazzaville.